Region Pinneberg in Kürze : +++ Park-App für Pinneberg? +++ Beschwerde-Rekord bei Bus und Bahn +++ Sperrung für Lkw auf der A23 +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

29. Januar 2019, 06:00 Uhr

Pinneberg Die Pinneberger CDU will Autofahrern bei der Suche von Parkplätzen helfen: mit Hilfe einer Smartphone-App. Das war nur ein Thema während einer Fraktionsklausurtagung in Elmshorn. Die wirtschaftliche Entwicklung von Pinneberg hänge in der Ansiedelung von mehr Gewerbe ab. Außerdem sollen Straßen rechtzeitig repariert werden statt saniert. Die CDU nimmt hierbei den KSP in die Pflicht.

Hamburg Wer auf Bus und Bahn in Hamburg und im Umland angewiesen ist, hatte es im vergangenen Jahr nicht immer leicht − und immer mehr Nutzer von Bus und Bahn lassen ihrem Unmut Luft: Rund 30.000-mal meldeten sich 2018 Kunden bei den unterschiedlichen Verkehrsbetrieben (Hochbahn, VHH, S-Bahn, HVV, AKN, Hadag) mit Klagen über Fahrtausfälle, Verspätungen, Unhöflichkeiten des Personals oder andere Negativerfahrungen. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Dennis Thering hervor.

Kreis Pinneberg Diese Sperrung dürfte bei Pendlern, Lkw-Fahrern und allen Anwohnern der Ausweichstrecken für lange Gesichter sorgen. Die A23 wird zwischen den Ausfahrten Pinneberg-Nord und Pinneberg-Mitte von Donnerstag an für den sogenannten Schwer- und Großverkehr gesperrt. Der Grund: Schäden an der A23-Brücke über der Tangstedter Straße. Das bestätigte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) in Kiel am Montag auf Nachfrage von shz.de.

Wedel Die Stadt Wedel muss nach Alternativen für die Sanierung des Grundwasserleiters suchen. Das geplante Verfahren habe sich als „technisch sehr komplex“ erwiesen und erfordere die Suche nach Alternativen, heißt es im aktuellen Bericht zu dem Gewerbegebiet. Zudem gibt es „erhebliche Einwände“ der Behörden im Genehmigungsverfahren um den Rückbau des ehemaligen Hafens.

Elmshorn Beim ersten Versuch 2017 ging die Stadt Elmshorn noch leer aus. Jetzt hat es geklappt. Bei dem bundesweiten Wettbewerb „Best Christmas City“ landete Elmshorn in der Kategorie „Mittelstadt – 20.000 bis 100.000 Einwohner – auf dem dritten Platz. Eine Fachjury hatte den Elmshorner Lichtermarkt ausgezeichnet. Das Ergebnis des Wettbewerbs wurde gestern im Rahmen der Messe „Christmasworld“ in Frankfurt am Main offiziell mitgeteilt. Elmshorns Stadtmarketing-Chefin Manuela Kase nahm den Preis persönlich entgegen.

Schleswig-Holstein Viele Sub-Unternehmer haben das Gelände verlassen, ihre Materialien haben sie mitgenommen. Aus Vorsicht. Die Flensburger Traditionswerft FSG kann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Auch viele Leiharbeiter sind fort. Über die Zukunft wird derzeit mit Hochdruck verhandelt. Die Werft steckt sprichwörtlich in einer Klemme. Bereits am Freitag hatte Werft-Chef Rüdiger Fuchs eine Belegschaftsversammlung einberufen und die Mitarbeiter informiert. Seitdem geht es Schlag auf Schlag.