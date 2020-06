Illegal entsorgt : Pappe, Elektroschrott und Farben in Pinneberg abgeladen: Polizei sucht Müllsünder

Mehrere Kubikmeter Müll sind im Bereich von Haidkamp und Haderslebener Straße entdeckt worden.

von Johanna Ulrich

04. Juni 2020, 14:45 Uhr

Pinneberg | In der Pinneberger Straße Haidkamp haben bislang Unbekannte ihren Abfall unerlaubt entsorgt. Das teilte die Polizei mit. Am Mittwochmorgen, 4. Juni, hatten die Mitarbeiter der Autobahn- und Bezirkspolizei Elmshorn in der Einmündung zur Haderslebener Straße in Pinneberg „eine große Menge Unrat“ entdeckt.

Kubikmeterweise Müll entsorgt

Etwa vier Kubikmeter Hausmüll, Pappe, Elektroschrott und Farben waren im Bereich der dortigen Mehrwegcontainer abgelagert worden, so die Polizei. Der beziehungsweise die Verursacher werden gesucht.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Zeugen, die die illegale Entsorgung beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer (04121) 40920 zu wenden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?