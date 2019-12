Pakete bei Budni abgeben

von Barbara Glosemeyer

15. Dezember 2019, 10:32 Uhr

Hamburg | In Hamburg kann man seine Pakete seit kurzem auch in Drogeriemärkten abholen. Ein entsprechendes Pilotprojekt haben die Hamburger Drogeriekette Budnikowsky und der Paketdienstleister DPD vor drei Monaten auf den Weg gebracht. In 20 Filialen können seitdem Pakete abgeholt und verschickt werden. „Das läuft aus unserer Sicht sehr gut und sehr vielversprechend“, sagte ein DPD-Sprecher. Beide Unternehmen könnten sich eine Ausweitung des Projektes vorstellen. Noch sei man aber in der Testphase. Wie lange die noch dauern werde, war zunächst unklar.