Paasch-Halle ist Thema

von René Erdbrügger

03. September 2018, 10:41 Uhr

Zwei Pinneberger Gremien tagen morgen zusammen: der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen sowie der Ausschuss Kultur, Sport und Jugend. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rockville-Zimmer des Rathauses an der Bismarckstraße. Thema ist die sanierungsbedürftige Ernst-Paasch-Halle. Kommt jetzt Bewegung in das Thema, das seit Jahren die Ausschüsse beschäftigt? Für die energetische Sanierung und Umwandlung der Ernst-Paasch-Halle in ein Kulturzentrum soll ein Antrag zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt werden. Die Förderquote beträgt bei Kommunen, die sich

in der Haushaltssicherung befinden, 90 Prozent

der förderfähigen Kosten. Auch die Umwandlung

der Stadien I und II in Kunstrasenplätze soll

mit Hilfe des Förderprogramms realisiert

werden. Die Erneuerung der Küche im Geschwister-Scholl-Haus ist ein weiteres Thema an diesem Abend.