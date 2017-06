Paasch-Halle im Juli wieder geöffnet?

vergrößern 1 von 2 Foto: pt 1 von 2

Gute Nachrichten für die Mitglieder des Forum-Theaters in Pinneberg: Die Ernst-Paasch-Halle könnte theoretisch im Juli wieder bis zum Herbst freigegeben werden. Das teilte die Verwaltung im Kulturausschuss der Politik am Mittwochabend mit. Der Kommunale Service Betrieb will voraussichtlich in der nächsten Woche die Lagerlasten im Dach entfernen. Die Lüftungen und Rohrleitungen könnten verbleiben, hieß es.

Wie berichtet, wurde das unter Denkmalschutz stehende Kleinod im Dezember wegen Einsturzgefahr gesperrt. Ein anderer Statiker kam jedoch jüngst zu dem Schluss, dass nach Entfernung der Lagerlasten und der nachträglichen Einbauten im Bereich der Dachkonstruktion eine vorübergehende Nutzung möglich sei.

Doch das wäre nur eine vorübergehende Lösung. Wie geht es dann weiter? Über kurz oder lang muss das marode Gebäude saniert werden. Eine große Kostenschätzung geht von 674 000 Euro aus. Im Ausschuss wurde deswegen erneut der Antrag der SPD an die Verwaltung auf den Weg gebracht, 15 000 Euro für eine Nutzungsänderung des Gebäudes zu einer Kulturstätte vorzubereiten – denn de facto handelt es sich noch um eine Sporthalle. Der Beschluss wurde übrigens zum wiederholten Mal gefasst. Bereits 2012/2013 seien für die Maßnahme 15 000 Euro im Haushalt bereitgestellt worden, wie SPD-Ratsfrau Angela Traboldt betonte.

Doch Michael Artus vom Fachbereich 2 – Kultur, Sport und Jugend – verblüffte die Politik mit der Aussage: „Es gab nie einen offiziellen Beschluss für die Nutzungsänderung“, sagte er. Verwunderung herrschte auch darüber, dass die 15 000 Euro nicht mehr im Etat zur Verfügung stehen, wie Bürgermeisterin Urte Steinberg während der jüngsten Ratsversammlung bereits mitgeteilt hatte.

„Das Budget im Fachbereich 2 ist dürftig ausgestattet“, teilte Artus im Ausschuss mit und riet, doch einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Davon wollte die Politik aber nichts wissen.

Christoph Forsthoff (Grüne & Unabhängige) brachte die Sprache auf die 100 000 Euro, die 2016 in den Haushalt für die Paasch-Halle gestellt worden sind. Damals hieß es noch, das Geld sei für Sanierungsarbeiten gedacht.

Doch Artus verblüffte die Politik erneut. „Das Geld darf nur für Investitionen verwendet werden.“ Zum Beispiel, wenn die Halle umgebaut werde. Deswegen könnten auch die 15 000 Euro nicht von den 100 000 Euro genommen werden. Es sei auch nicht möglich, eine Deckung durch das Konto Gebäudeunterhaltung vorzunehmen. Das sei rechtlich nicht möglich. „Die Brücke zu dem Pott ist nicht da“, so Artus.

Traboldt platzte der Kragen: „Es wird doch wohl möglich sein, 15 000 Euro in solch einem großen Haushalt zu finden.“ Auch Forsthoff fand die richtigen Worte: „Sie zeigen immer nur auf, was nicht möglich ist. Das ist nicht Ihre Aufgabe.“ Damit der Antrag diesmal auch ausgeführt wird, geht er noch durch die Ratsversammlung.





von René Erdbrügger

erstellt am 29.Jun.2017 | 16:24 Uhr