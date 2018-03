Aktionen in Pinneberg, Tornesch und Elmshorn : Ostervergnügen: Alles ist bereit für die große Ostereier-Suche

An drei Standorten gibt es am Samstag, 31. März, reichlich Spaß und Süßigkeiten. Teilnehmen dürfen Kinder bis zehn Jahre.

Kreis Pinneberg | Da schlagen nicht nur Kinderherzen höher: Unsere Zeitung lädt in Zusammenarbeit mit mehreren Vereinen zur größten Ostereier-Suche der Region ein. Am Samstag, 31. März,werden in Pinneberg, Tornesch und Elmshorn Kinder bis zehn Jahre beschenkt. Süßes und Spaß gibt es reichlich.

Die Teilnahme ist an allen drei Veranstaltungsorten kostenlos. Mitmachen dürfen Kinder bis zehn Jahre. Angesichts des großen Zuspruchs 2017 gibt es in diesem Jahr eine Neuerung bei der Suche: „Wir teilen die Kinder in drei Altersgruppen auf. So bleiben die Startfelder übersichtlicher“, erläutert Redaktionsleiter Jan Schönstedt.

Und so läuft das Ostervergnügen 2018 ab: Die Organisatoren verstecken auf dem Sportplatz Schokolade, Bonbons und kleine Tütchen. Die Aufgabe der Kinder ist es, besonders nach diesen Tütchen zu suchen. In jedem Beutel befinden sich Fruchtgummis. Aber aufgepasst: Einige Behälter sind farbig markiert. Wer eines dieser Tütchen findet, kann am Aktionsstand unserer Zeitung einen Preis abholen. Das sind Süßigkeiten, Leckereien, Spielsachen und allerlei andere Dinge. Wichtig: Jedes Kind darf nur eine gekennzeichnete Tüte abgeben, damit möglichst viele Ostereier-Sucher gewinnen. Gesucht wird in drei Altersgruppen, damit jedes Kind eine faire Chance auf einen Gewinn hat.

Pinneberg In Pinneberg wird ab 15 Uhr auf der Sportanlage An der Raa gesucht. Veranstaltet wird die Aktion erneut von den Sportvereinen VfL Pinneberg, SC Pinneberg und SuS Waldenau sowie dem Pinneberger Tageblatt. Um 15 Uhr starten die Kinder bis einschließlich drei Jahre. Sie dürfen bei der Suche von einem Elternteil begleitet werden. Um 15.30 Uhr sind Mädchen und Jungen bis maximal sechs Jahre an der Reihe. Sie müssen ebenso auf eigene Faust auf die Suche gehen wie die Kinder von sieben bis zehn Jahre, die zum Abschluss um 16 Uhr suchen dürfen.

Tornesch In Tornesch feiert das Ostervergnügen in diesem Jahr Premiere. Am Samstag, 31. März, startet die Gemeinschaftsaktion von Uetersener Nachrichten und TuS Esingen. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Vereinsheim in der Knicktwiete 1. Um 11.30 Uhr starten die Kinder bis einschließlich drei Jahre. Sie dürfen bei der Suche von einem Elternteil begleitet werden. Danach sind Mädchen und Jungen bis maximal sechs Jahre an der Reihe. Sie müssen ebenso ohne Eltern auf die Suche gehen wie die Kinder von sieben bis zehn Jahre, die zum Abschluss suchen dürfen.

Elmshorn In Elmshorn veranstalten die Elmshorner Nachrichten die Aktion in Zusammenarbeit mit dem EMTV auf der Sportanlage am Koppeldamm. Los geht’s dort um 17.30 Uhr. Um 18 Uhr sind die Mädchen und Jungen bis maximal sechs Jahre dran. Anschließend dürfen die Kinder von sieben bis zehn Jahre nach den Süßigkeiten suchen.

Die Suche lohnt sich auf jeden Fall. „Auch wer keines der markierten Tütchen findet, geht nicht mit leeren Händen nach Hause“, verspricht Redaktionsleiter Schönstedt. Jedes Kind erhalte zumindest eine kleine Überraschung. „Schokolade und Bonbons sind ausreichend vorhanden“, sagt Schönstedt. er dankt besonders den Sponsoren aus der Region wie Peter Kölln aus Elmshorn und dem Famila-Markt Rosenfeld in Pinneberg. „Ohne deren Unterstützung wäre diese Aktion nicht möglich“, so Schönstedt und ergänzt: „Wir hoffen, dass sich diesmal alle Eltern an diese Vorgabe halten. Einige Mütter und Väter merken nicht, dass sie mit ihrem eigenen Ehrgeiz den Kindern den Spaß nehmen“, appelliert Jan Schönstedt an die Begleiter.

Drumherum bietet das Fest auch den Erwachsenen Spaß und Unterhaltung. Wurst, Getränke und Kuchen stehen bereit. Ein buntes Rahmenprogramm der Vereine sowie eine Tombola mit tollen Preisen verkürzen das Warten. Die gesamten Einnahmen der Veranstaltung kommen der Jugendarbeit der Vereine zugute.