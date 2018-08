Orientalischer Tanz beim VfL

von René Erdbrügger

20. August 2018, 13:47 Uhr

Der VfL Pinneberg bietet einen orientalischen Tanz in einem neuen Kursus an und lädt alle Interessierten für 27. August, zu einem kostenlosen Schnuppertraining ein. Der Kursus läuft von 19 bis 19.55 Uhr

im VfL, Fahtlskamp 53. Wer dabei bleiben möchte, zahlt 27 Euro pro Monat (Stufe 5). Infos und Anmeldungen beim VfL Pinneberg unter Telefon (0 41 01) 55 60 20 oder per E-Mail an info@vfl-pinneberg.de.