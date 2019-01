Industrie- und Handelskammer (IHK) mit umfangreichem Aufgabenkatalog für 2019 / Einzelhandel in den Städten als Schwerpunkt

von Finn Warncke

08. Januar 2019, 14:18 Uhr

Die Wirtschaft im Kreis Pinneberg geht nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) insgesamt optimistisch ins neue Jahr. „Die meisten Unternehmen erwarten eine bessere oder zumindest gleichbleibende Entwicklung“, sagt der Leiter der IHK-Zweigstelle Elmshorn Paul Raab im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Geschäftsstelle mit ihren insgesamt 14 Mitarbeitern vertritt zirka 27 000 Firmen, darunter viele Kleingewerbetreibende, in den Kreisen Pinneberg und Steinburg.

Rückblickend auf 2018 spricht Raab von einem „vergleichsweise robusten Jahr bei gleichbleibend positiver Konjunktur, deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre“. Doch vor allem die Exportunternehmen dürften verunsichert ins neue Jahr gehen. Als Grund nennt die IHK die allgemeine Weltlage. Vor allem sei immer noch schwer einzuschätzen, wie sich der Brexit auswirken werde. „Keiner weiß, was werden soll. Nach unserer Schätzung könnten bei den Unternehmen im Kreis Pinneberg allein die Gebühren für die zusätzliche Zollbürokratie mit weit mehr als einer halben Million Euro jährlich zu Buche schlagen“, befürchtet Raab. Zölle kämen ebenfalls hinzu.

Im Geschäft mit Russland haben nach Beobachtung der IHK die Sanktionen dazu geführt, dass die Maschinenbauunternehmen in der Region nur noch bestehende Aufträge abgearbeitet haben und keine neuen mehr angenommen wurden. Raab hierzu: „Das Russlandgeschäft ist damit fast zum Erliegen gekommen.“

Als einen der Schwerpunkte für 2019 sieht Raab die Stärkung des Einzelhandels, vor allem in den Innenstädten. „Wir versprechen uns davon, dass die Unterelberegion so attraktiver wird für Kunden von der Westküste und für Menschen, die von Hamburg ins Umland ziehen“, sagt Raab. Er ergänzt: „Außer den kleineren Städten geben vor allem Pinneberg und Elmshorn der Region eine Urbanität, die sich so an keiner anderen Achse nach Hamburg findet.“ In dem Zusammenhang weist der IHK-Geschäftsstellenleiter beispielsweise auf Ad-hoc-Arbeitskreise hin, die in seiner Geschäftsstelle tagen. Sie sollen Politik und Verwaltung bei der Neugestaltung von Innenstädten beraten. Eine von vielen Ideen: reine Online-Händler sollen dazu bewegt werden, auch an einen Verkauf über den Ladentisch nachzudenken. Zudem werde sich die Hoffnung, leerstehende Geschäftsräume mit Einzelhandel neu zu besetzen, nicht mehr überall erfüllen lassen. Raab: „Eine Möglichkeit ist, Coworking-Spaces in Läden einzurichten, in der zum Beispiel bisherige Hamburg-Pendler außerhalb der Metropole für ein Hamburger Unternehmen arbeiten und damit Straße, Bahn und letzten Endes auch sich selbst entlasten.“

Als ein großes Problem sieht der IHK-Vertreter die immer weniger vorhandenen Gewerbeflächen im Kreis Pinneberg. Dazu verweist er auf ein Entwicklungskonzept der „Regionalen Kooperation Westküste“ für überregional bedeutsame Gewerbeflächen, auf dessen Grundlage nun neue Gewerbeflächen erschlossen werden sollten. Aus Sicht der IHK sei es sinnvoll, wenn die Kreise Pinneberg und Steinburg gemeinsam vorgingen.

Ein besonderes Anliegen ist dem Zweigstellenleiter die Unternehmensnachfolge: „Allein im Kreis Pinneberg stehen pro Jahr geschätzt 100 Unternehmen zur Übernahme an. Bei etwa der Hälfte davon ist die Nachfolge nicht geklärt. Hier beraten die Industrie- und Handelskammern und vermitteln, wo es geht, potenzielle Nachfolger.“

Von der Politik erwartet Raab, dass junge Führungskräfte ermutigt und unterstützt werden, den Sprung in die Selbstständigkeit und später die Leitung eines Unternehmens zu wagen. Die IHK ermögliche zum Beispiel kostenlose einstündige Gespräche mit erfahrenen externen Fachleuten wie Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.

„Zu unseren wichtigsten Forderungen an die Politiker in Land und Bund zählt aber die Steigerung der Mobilität“, sagt Raab. So werde die Autobahn 20 als Zugang zu internationalen Märkten ebenso benötigt wie das dritte Bahngleis zwischen Pinneberg und Elmshorn. Zugleich erinnert er an eine IHK-Resolution zum Grenzweg zwischen den Kreisen Pinneberg und Steinburg. Das Projekt umfasst den Neubau einer Straße von der „Wegespinne“ Horster Landstraße/Kiebitzreiher Chaussee/Dovenmühlen in Horst-Hahnenkamp über die Bahnstrecke Altona-Kiel hinweg bis zur Max-Planck-Straße in Horst, in deren Verlängerung die Autobahnauffahrt Horst/Elmshorn an der A 23 liegt. Das Vorhaben war vor Jahren wegen der ungesicherten Finanzierung ins Hintertreffen geraten. Inzwischen jedoch sei die Finanzierung wieder möglich. Nachdrücklich setzt sich die IHK ferner für Anreize ein, um Wasserstoff wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen. „Die Weiterentwicklung der Brennstoffzelle, von Wasserstofffahrzeugen und einem flächendeckenden Wasserstoff-Tankstellennetz sind nötig für eine stärkere Nutzung im Mobilitätssektor.“