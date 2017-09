Olympischer Mitmachparcours

vergrößern 1 von 3 Foto: Zimmermann 1 von 3

Klettern, laufen, balancieren oder sich einfach nur bei Kaffee und Kuchen entspannen – beim Sporttag des Rellinger Turnvereins (RTV) kommen am Sonnabend, 16. September, alle auf ihre Kosten. Von 14 bis 15.30 Uhr lockt der RTV mit einem abwechslungsreichen Programm in die Sporthalle Egenbüttel.

Anlass für die Veranstaltung ist die Qualifikation für die Jugend-Olympiade, an der Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren teilnehmen dürfen. Die Olympiade für den Nachwuchs richten die „Top Sport Vereine Metropolregion Hamburg“ – ein Zusammenschluss von 28 Großsportvereinen aus der Metropolregion – am 8. Oktober in der Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, aus. Wer dort startberechtigt ist, entscheidet sich bei den Qualifikationswettkämpfen der einzelnen Vereine. Beim RTV, einer der „Top Sport Vereine“-Mitglieder, finden diese am 16. September statt. Jungen und Mädchen starten in drei Altersklassen (2007/2008, 2009/2010, 2011/2012) und versuchen, möglichst schnell durch einen Mitmachparcours zu kommen. Die drei Besten jeder Altersklasse dürfen bei der Kinder-Olympiade mitkämpfen. Alle Teilnehmer bekommen als Erinnerung eine Urkunde. „Schnelligkeit, Ausdauer, Geschicklichkeit, Koordination – es sind viele Fertigkeiten gefragt“, sagt Dirk Feierbach (Foto), Geschäftsführer des Rellinger Turnvereins. Die Kinder-Olympiade wird übrigens bereits zum zwölften Mal ausgerichtet. Der RTV gehört zu den Vereinen, die von Anfang an dabei waren.

Beim Sporttag steht aber nicht nur der Wettkampf im Mittelpunkt. Am Mitmachparcours kann jeder, der Lust hat, seine sportlichen Fähigkeiten testen – egal ob Kinder oder Erwachsene. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Besucher haben zudem die Möglichkeit, sich über die RTV-Angebote zu informieren, da sich die einzelnen Abteilungen bei dem Sporttag vorstellen werden. Die Tischtennisabteilung wird mit einer Ballmaschine vor Ort sein, die Judoka zeigen, worauf es beim Fallen ankommt, die Karate-Sparte demonstriert Kampftechniken und die Badmintonabteilung lädt zum freien Spiel ein. Die Handballer bringen ein Wurfmessgerät mit, so dass jeder testen kann, wie hart sein Wurf ist. Die Handballer kümmern sich außerdem um das Büfett. Auch das Jugendmobil der Rellinger Ortsjugendpflege ist vor Ort. „Unser Sporttag ist also ideal für einen Familienausflug, da für jeden etwas dabei ist“, sagt Feierbach.