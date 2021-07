Voting des Tages : Olympische Spiele in Zeiten von Corona – sollte die Veranstaltung überhaupt stattfinden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von Johanna Ulrich

18. Juli 2021, 18:00 Uhr

In wenigen Tagen beginnen die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Bereits im Vorfeld wurde die Stimme der Kritiker immer lauter. Aufgrund der Corona-Pandemie forderten sie eine Verschiebung oder sogar eine Absage der sportlichen Spiele. Nichtsdestotrotz setzen die Organisatoren auf ein umfangreiches Konzept mit strengen Regeln. Nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands in Tokio Anfang Juli haben die Olympia-Organisatoren dann den Ausschluss aller Zuschauer von den Wettbewerben beschlossen.

Wir fragen daher heute:

Olympische Spiele in Zeiten von Corona - sollte die Veranstaltung überhaupt stattfinden? Die Spiele sollten wie geplant stattfinden. Es wäre sinnvoll, sie zu verschieben. Die Veranstaltung müssen abgesagt werden. zum Ergebnis

