Olchis räumen Schmuddelfing auf

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Am Sonntag war es soweit: Die „Olchis“ kamen nach Ellerau und begeisterten die vielen kleinen und großen Besucher, die am letzten Ferienwochenende den Weg in das Bürgerhaus gefunden hatten. Die neue Jugendabteilung der Quickborner Speeldeel schaffte es in kurzer Vorbereitungszeit, ein lustiges und auch etwas anarchisches Stück auf die Bühne zu bringen.

Die „Olchis“ sind grün und tragen Schmuddelklamotten Sie leben in der Nähe von Müllbergen und Abfallgruben und ernähren sich von dem, was andere wegwerfen. Autoreifen, Blechdosen, Plastiktüten – es gibt kaum etwas, was den „Olchis“ nicht schmeckt. Außerdem baden sie am liebsten in Müll. Kein Wunder, dass der Bürgermeister des kleinen Städtchens Schmuddelfing die „Olchis“ als Müllvertilger engagiert. Aber erst einmal auf den Geschmack gekommen, sind die „Olchis“ nicht zu bremsen. Auch nicht, als Schmuddelfing längst müll- und abfallfrei ist. Denn die Olchis essen alles, was sie wollen, wie sie wollen und wann sie wollen. Sie machen sich in der Stadt breit und essen nicht nur Müll sondern zum Beispiel auch die Knöpfe der Jacke des örtlichen Polizisten. Daraufhin wollen die Schuddelfinger sie wieder los werden.

Bunte Kostüme, tolle Schminke und ein herrliches Bühnenbild begeisterten die Ellerauer Besucher. Es gab viel Gelächter und Applaus für diese jungen Talente, die ein wunderbares Stück auf die Bühne brachten. Peter Behn, der auch in der Vergangenheit für die Betreuung der Jugendlichen verantwortlich war, hat sich mit Mirella Maaß eine starke Unterstützung an die Seite geholt. Gemeinsam haben sie eine Truppe aus 15 Kindern und Jugendlichen zusammengestellt um den Theaternachwuchs zu fördern.

Mit dabei sind Kinder, deren Eltern selbst schon als Schauspieler der Quickborner Speeldeel auf der Bühne standen. Dabei aber sind auch andere Mädchen und Jungen, die ebenfalls viel Spaß am Theaterspielen als Hobby haben. Und diese Freude stellten Maleen Bastein, Max Ole Schreiber, Amy Weidt, Willi Krämer, Isabell Kuper, Lea-Sophie Brumm, Celina Toth, Nina Schreiber, Leonie Genutt und Emma Krämer in Ellerau deutlich zur Schau. Verdient war dann auch der Applaus und die Hoffnung, dass die „Olchis“ noch an anderer Stelle zur Aufführung kommen.