Ohne Probleme in den Teil-Lockdown

02. November 2020, 15:05 Uhr

Hamburg | Ohne besondere Auffälligkeiten sind in Hamburg die verschärften Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Größere Verstöße gegen den von Bund und Ländern verabredeten Teil-Lockdown habe die Polizei nicht festgestellt, sagte gestern ein Sprecher. Für eine Bilanz sei es aber noch zu früh. Innensenator Andy Grote (SPD) hatte Polizeikontrollen zur Einhaltung der Regeln angekündigt.

Unterdessen erhöhte sich die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen laut Gesundheitsbehörde zu Wochenbeginn um 251. Das war der geringste Zuwachs seit einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 128,2 pro 100 000 Einwohner. Am Sonntag hatte sie noch bei 132,8 gelegen. In Hamburger Kliniken werden 163 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, davon 40 auf Intensivstationen.

In Hamburgs Schulen müssen alle Schüler ab Klasse 5 im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Bisher galt dies nur in der Oberstufe und an Berufsschulen. Die Umstellung habe weitgehend unkompliziert geklappt und werde in den kommenden Tagen „sukzessive eingeübt“, so ein Sprecher der Schulbehörde.