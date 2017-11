ÖPNV-Großoffensive im Kreis Pinneberg

von Knuth Penaranda

erstellt am 30.Nov.2017 | 16:25 Uhr

Noch wenige Tage – dann startet der Kreis Pinneberg mit dem Fahrplanwechsel die größte ÖPNV-Offensive seit mehr als 20 Jahren. Pendler und die übrigen Nutzer des Busverkehrs im Kreisgebiet können sich auf ein deutlich verbessertes Angebot freuen. Es werden Takte verdichtet, die Fahrtzeiten der Busse beginnen früher und dauern häufig bis Mitternacht.

Bisher fahren die Busse im Kreis Pinneberg jährlich etwa sechs Millionen Kilometer. Künftig werden es 6,6 Millionen sein, rund zehn Prozent mehr. „Das ist ein ordentlicher Sprung“, sagte gestern Verkehrsplaner Claudius Mozer bei der Vorstellung der Neuerungen. Bereits jetzt wird das ÖPNV-Angebot im Süden des Landes Schleswig-Holstein sehr gut angenommen. Mit einem Anteil von 10,5 Prozent am Verkehrsmarkt ist der Kreis Pinneberg Spitzenreiter aller Kreise, liegt sogar noch vor den kreisfreien Städten Lübeck und Kiel. Mit äußerst positiven Auswirkungen: „Das ist gut für die Wirtschaft, gut für die Menschen und gut für die Umwelt“, befand Mozer.

Elmshorn profitiert besonders deutlich von den Verbesserungen, zur Freude des städtischen Wirtschaftsförderers Thomas Becken: „Der ÖPNV geht bei uns seit Jahren steil nach oben.“

Zum Nulltarif gibt es das gute Angebot freilich nicht: Das finanzielle Engagement von Kreis und Kommunen wird von derzeit neun auf jährlich etwa 10,5 Millionen Euro erhöht. Ein Großteil dieser Summe wird jedoch über Landeszuschüsse refinanziert.

Auch von der Bahn kam frohe Kunde: Zusätzliche Halte der Regionalexpresse in Pinneberg und abends ein verlängerter Regionalbahn-Takt. Erstmals kommen die Fahrgäste am 10. Dezember in den Genuss des neuen Angebots. Seiten 8 und 9