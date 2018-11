Region Pinneberg in Kürze : +++ Ölunfall bei Wedel +++ Martinsspiel in Uetersen +++ Weihnachtsbaum per Internet aus Ellerhoop +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

13. November 2018, 06:00 Uhr

Wedel Das war ein langwieriger Umwelteinsatz für Wedels Feuerwehr: Gegen 8.30 Uhr am Montag meldete die Leitstelle einen Ölteppich, der aus Richtung Hamburg kommend auf der Elbe trieb. Die Wehr mobilisierte 18 Kräfte und zwei Boote, um das Ausmaß der Verunreinigung und die Gefahr für Wedels Strände und Häfen zu prüfen und einzudämmen. Erst am Nachmittag war der Einsatz beendet. Weitere Infos und ein Video gibt es hier.

Uetersen 300 Laterneläufer sind in diesem Jahr dem Aufruf der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe (IHG) gefolgt und beteiligten sich am traditionellen Martinsumzug mit Anspiel auf dem Burgplatz inmitten des Klostergeländes. Den dunklen Weg durch das Kloster bis zum Ziel leuchteten Mitglieder der Uetersener Jugendfeuerwehr aus. Als Heiliger Martin wirkte Apotheker Jörg Salveter, den Bettler spielte Fabian Maywald.

Ellerhoop Bequem von zu Hause aus am Computer bestellen: Der Trend zum Online-Handel macht auch vor dem Weihnachtsbaum nicht halt. Für Frank Schoppa, Geschäftsführer des Landesverbandes Schleswig-Holstein im Bund deutscher Baumschulen (BDB) in Ellerhoop, kommt die Entwicklung nicht wirklich überraschend: „Insgesamt hat sich der Online-Pflanzenhandel in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt, um nicht zu sagen: Er explodiert.“

Pinneberg Mit pfiffigen Liedern und instrumentaler Begleitung bringt die Kindergruppe des Forum Theaters Pinneberg das Stück „Rettet Rumpelstilzchen“ in der Grund- und Gemeinschaftsschule auf die Bühne. Premiere des Märchens, das von Susanne Lütje und Corinna Schildt wurde, ist am Sonnabend, 24. November, um 16Uhr. Bei der Gestaltung des fantasievollen Bühnenbilds und dem Nähen der teils aufwendigen Kostüme halfen die Eltern mit.

Elmshorn Leerstände in der Königstraße und am Alten Markt. „Die Elmshorner Innenstadt steht unter enormen Druck“, sagt der Unternehmer Marc Ramelow. Das gleichnamige Modehaus in der Kö gibt es seit 90 Jahren. Der 55-Jährige beklagt die fehlende Vielfalt in der City. „Viel Kaufkraft sitzt in der Umlandgemeinden. Elmshorn lebt vom Umland und wird auch in Zukunft eine Autofahrerstadt bleiben“, sagt er. Für die Kunden der Innenstadt seien qualitativ gute Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Innenstadt wichtig.

Hamburg Der Hamburger Friedhof Ohlsdorf hat seine Besucher zu einem umweltfreundlichen Totengedenken aufgerufen. Die Verwaltung des nach eigenen Angaben größten Parkfriedhofs der Welt erinnerte daran, dass Grablichter wieder mitgenommen werden müssen. Die Bestattungsverordnung verbiete die Verwendung von nicht kompostierbaren Materialien als Grabschmuck. Bereits jetzt stünden rund 10.000 Lichter an den Gräbern, alle mit einem Plastikbecher.

Schleswig-Holstein/Dänemark IT-Giganten wie Apple, Facebook und Google sind dabei, riesige Datenzentren im südlichen Dänemark zu bauen. Diese werden in den kommenden Jahren eine Menge Strom benötigen, welcher wiederum durch neue Windkraftanlagen erzeugt werden soll. Das berichtet die Zeitung „Jyllands-Posten“. Die Energiebehörde hat errechnet, dass der gesamte Stromverbrauch der Datenzentren im Jahr 2030 rund 7,5 Terrawattstunden pro Jahr betragen wird. Das entspricht einem Stromverbrauch von 1,9 Millionen dänischen Haushalten.