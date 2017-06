Ökumene mit Predigt im Dialog

vergrößern 1 von 3 Foto: Thölen (2) 1 von 3

„Wir werden jetzt etwas machen, was wir so noch nie gemacht haben“, so die einleitenden Worte von Pfarrer Wolfgang Guttmann von der katholischen Kirchengemeinde Quickborn während des Ökumenischen Gottesdienstes im Pfingstwald in Hasloh. Es folgte eine Dialogpredigt, in der Guttmann abwechselnd mit Pastor Rainer Patz von der evangelischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh, Andreas Loeb, Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Quickborn, den Baptisten, und Pastorin Christine Guse von der evangelisch-methodistischen Friedenskirche Ellerbek Bekenntnisse ihrer Konfessionen zum Thema „Da schlägt mein Herz“ ablegten.

Guttmann erklärte, dass insbesondere der ökumenische Pfingstgottesdienst zu einem seiner Lieblingstermine im Jahr gehöre und das mittlerweile seit 21 Jahren. Auf seine Frage, wer denn schon 1996 dabei gewesen wäre, gingen tatsächlich etliche Arme der zahlreichen Besucher in die Höhe. Die Prediger waren sich einig über den leitenden Gedanken aller Christen: „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“. Guse sagte: „Ökumene ist eine Bereicherung, manchmal auch eine Herausforderung“. Für Loeb ist Ökumene „eine Bereicherung durch Unterschiedlichkeit“, und Patz zitierte Martin Luther: „Wir wissen nun, dass wir mit gutem Gewissen glücklich sein können.“ Außerdem tue es gut, in der Ökumene darauf zu schauen, was einander verbinde.



Gläubige kamen aus den umliegenden Orten

Des Weiteren nahmen die evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde Ellerbek mit Pastorin Birgit Vocka, die evangelische Martin-Luther-Gemeinde Quickborn-Heide mit Pastorin Solveig Nebl sowie die evangelischen Kirchengemeinden Bönningstedt und Ellerau an dem beliebten Gottesdienst teil.

Vocka und Loeb lasen gemeinsam die Pfingstgeschichte vom Wunder der Apostel, die plötzlich in allen Sprachen von den guten Taten Jesu Christi berichten konnten. Vocka hatte zuvor die anwesenden Kinder aufgerufen, nach vorn zu kommen, um die Erzählung mit Klanginstrumenten zu verbildlichen. Die Kinder gingen durch die Reihen der Besucher und tippten diese leicht an. Damit wollten sie symbolisieren, wie der Heilige Geist die Apostel erleuchtete, so dass diese danach alle Sprachen beherrschten.

Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Jugendchor, der Kantorei und dem Posaunenchor der Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh unter der Leitung des Organisten Michael Schmult, dem Black Rose Gospel Chor derselben Gemeinde und dem Simon-Petrus-Chor von der Simon-Petrus Kirchengemeinde Bönningstedt, beide unter der Leitung von Kai Schnabel.