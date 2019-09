Obstbauern sorgen sich ums Klima

Das Wetter ändert sich – und Jahrhunderte alte Weisheiten sind plötzlich nichts mehr wert

Avatar_shz von Matthias Kirsch

11. September 2019, 19:18 Uhr

Hamburg | Es gibt bei der Apfelblüte nicht vier, sondern zehn Jahreszeiten. Den Winter, dazu die anderen drei, die in je drei weitere unterteilt sind. Diese weisen jeweils typische Vegetationsphasen auf, die anzeigen, ob die Natur dieses Jahr früh dran ist oder nicht. „Für den Bauern war das jahrhundertelang wegweisend“, berichtet der Botaniker Stefan Rust. Das gab den Ausschlag dafür, wie neu gepflanzt oder wann geerntet werden musste. Doch längst hat der Klimawandel auch die Obstbauern in und um Hamburg erwischt. So sind die Durchschnittstemperaturen im Alten Land seit 1975 um 1,7 Grad gestiegen. Eine frühere Obstblüte ist längst systematischer Natur und nicht nur regionalen Schwankungen geschuldet. Der „Rote Boskop“ blüht nun ganze drei Wochen früher als noch 1975. Die Folge: Der über Jahrhunderte gewachsene Erfahrungsschatz der Obstbauern könnte bald nichts mehr wert sein. „Der Klimawandel macht auch vor dem Obstbau nicht halt“, sagt Rust. Er ist deshalb auch Thema bei den Norddeutschen Apfeltagen, die am 21./22. September im Botanischen Garten in Klein-Flottbek stattfinden.

„Das Wetter hat zwar immer Kapriolen geschlagen“, sagt Obstbauer und Buchautor Eckart Brandt, nun gebe es aber „handfeste Zahlen und Belege dafür, dass der Klimawandel im vollen Gange ist“. So sei die Temperatur in der untersuchten Region Niederelbe von 1975 bis 2007 um zwei Grad gestiegen. „Der Blühbeginn ist um 14 Tage nach vorne gewandert“, so Brandt. Während der Erwerbsobstbau hierauf noch reagieren könne, indem die Erntezeiten angepasst werden, hat dies gerade für Streuobstwiesen, bei denen es um ausgeklügelte Biotope geht und die nicht künstlich bewässert oder hochgezüchtet werden, verheerende Folgen.

„Auf einmal tauchen Schädlinge wie die Kirschessigfliege auf, mit denen wir keine Erfahrung haben“, wundert sich Brandt. Dafür seien in einigen Regionen die Amsel, die Schädlinge gefressen hat, oder die für die Bestäubung zuständige Honigbiene verschwunden. „Auf dem Land geht man durch Apfelbaumgebiete, und findet keinen brauchbaren Tafelapfel mehr“, kritisiert er. Oder es würden andere Sorten wachsen. Der für diese Region typische Holsteiner Cox verschwindet zunehmend, der neuseeländische Braeburn macht hingegen schon 15 Prozent der Ernte aus. Folgen der Erderwärmung und des Klimawandels für den norddeutschen Obstanbau. „Man greift in sein System ein, das sich über Jahrhunderte von alleine geregelt hat“, kritisiert der Obstkundler Ulrich Kubina.

Die Spezialisierung auf einige wenige Standardsorten hat den Verlust der genetischen Vielfalt schon bewirkt. So wurden aus marktwirtschaftlichen Zwängen heraus kurzlebige Busch- oder Spindelbäume anstelle des langlebigen Hochstammbaums gezüchtet. Die Folge: einheitliche Supermarktfrüchte statt selbstangebautes Obst.