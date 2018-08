Region Pinneberg in Kürze : +++ Obst für lau in Wedel +++ SummerJazz startet in Pinneberg +++ Verkehrsnachmittag in Schenefeld +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

09. August 2018, 06:00 Uhr

Wedel Bis zu 100 Obstbäume säumen die Straßen von Wedel auf öffentlichem Grund. Die dürfen gern von jedermann geerntet werden, heißt es von der städtischen Bauverwaltung. Damit die Pflücker nicht lange suchen müssen, sondern gezielt losziehen können, hat sich die Stadt einen besonderen Service ausgedacht: Sie hat die Obstbäume kartiert. Über die Wedeler Internetseite können die Standorte von Apfel, Mirabelle, Quitte, Pflaume, Walnuss und Esskastanie zukünftig einfach und leicht bestimmt werden.

Pinneberg Am Donnerstagabend startet Pinneberg ins 23. SummerJazz Festival. Ab 18 Uhr ist in der Innenstadt Programm auf fünf Bühnen. Bis zum 12. August werden wieder etliche Künstler in der Innenstadt ihr Können unter Beweis stellen. Der beliebte Pin ist in diesem Jahr übrigens eine Mundharmonika. Das passt zum diesjährigen Thema: „Jazz meets Mundorgel“.

Schenefeld Der Verkehrsnachmittag der Stadt Schenefeld steigt diesmal am Samstag, 1. September. Weil der Informationstag zum 40. Mal stattfindet, sind auch Polizei und Feuerwehr mit dabei und gestalten das Programm mit. Im Fokus steht die Verkehrssicherheit der Schulanfänger und für Vorschulkinder.

Elmshorn Noch darf an der Hebbelstraße beidseitig geparkt werden, aber wenn die Markierungsarbeiten Ende nächster Woche abgeschlossen werden, ändert sich die Lage. Für Radfahrer werden dann Schutzstreifen auf jeder Fahrbahnseite angelegt; Autos dürfen nur noch auf einer Seite an extra ausgewiesenen Plätzen parken.

Quickborn Die Radtour durch Quickborn war für die Christdemokraten erst ein Anfang. Bei der Bestandsaufnahme stellten sie zahlreiche Mängel und teils sogar verwirrende Beschilderungen für Radfahrer fest. Sobald das politische Geschehen in Quickborn wieder losgeht, möchten sie sich für Lösungen einsetzen.

Hamburg Eine junge Frau ist am Mittwoch in Hamburg-Hamm getötet worden. Offenbar habe der Vater seine 24-jährige Tochter umgebracht, teilte ein Polizei-Sprecher mit. Details zum Tathergang und zum Motiv konnte er noch nicht nennen. Die Mordkommission ermittele. Die Tote war am Mittwochvormittag in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Caspar-Voght-Straße entdeckt worden. Der 49-jährige Vater soll flüchtig sein und hat möglicherweise Suizid begangen.

Schleswig-Holstein Auf einem Acker in Schwentinental bei Kiel ist eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die 250-Kilo-Bombe soll am Donnerstagnachmittag entschärft werden, wie die Polizei am Mittwoch ankündigte.