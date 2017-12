Oase-Zoff: SPD-Sorge um Sicherheit

von Dietmar Vogel

erstellt am 01.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Traditionell zum Jahresende berät der Rellinger Rat über den Haushalt, diesmal am Dienstag, 5. Dezember, ab 19 Uhr im Rathaus an der Hauptstraße. Der Plan dürfte von allen Fraktionen abgesegnet werden, auch wenn für 2018 als Gesamtbetrag der Erträge 32,8 Millionen Euro den Aufwendungen von 34,3 Millionen Euro gegenüberstehen. Sprich: mit 1,4 Millionen Euro als Jahresfehlbetrag kalkuliert werden muss. Doch mit einer wie gewohnt harmonischen Jahresend-Sitzung hat die SPD-Fraktion nichts am Hut. Mit ihrer Forderung nach einer Sicherheitsüberprüfung des Jugendtreffs Oase an der Caspar-Voght-Schule sorgen die Genossen für Zündstoff.

Zur Erinnerung: Im Ausschuss für Kinder, Jugend und Sport votierte die CDU als Mehrheitsfraktion dafür, die Oase auch künftig zum Standort der Jugendarbeit unter Ortsjugendpfleger Daniel Mietz zu favorisieren. Die Bedenken der SPD wurden vom Tisch gefegt.

Doch Fraktionschef Gunnar Koltzk dürfte energisch zur Retourkutsche ansetzen: Er und seine Parteifreunde fordern eine Sicherheitsüberprüfung für die Oase. „Die SPD hat starke Bedenken hinsichtlich der Eignung der Räume, besonders vor dem Hintergrund steigender Zahlen von Kindern/Jugendlichen durch den Ausbau der Caspar-Voght-Schule“ als Grund- und Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. In wenigen Jahren wird mit einer Schülerzahl von etwa 1000 gerechnet.

Und: „Die Einrichtung ist zudem weder behindertengerecht noch gibt es ausgewiesene Fluchtwege,“ heißt es in dem SPD-Antrag. In der Ratssitzung fordert die SPD daher eine „Überprüfung von Fachleuten des Kreises Pinneberg, der Feuerwehr, des Tüv sowie der Polizei“. Es gehe der Partei um „Sorgfaltspflicht und Verantwortung von Politik und Verwaltung, eine Eignungsprüfung durchzuführen.

Im Sitzungssaal in der Hauptstraße 60 stehen des Weiteren unter anderem folgende Themen auf der Agenda:

> Zustimmung zur Wahl des Gemeindewehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Rellingen

> Offene Ganztagsschule an der Brüder-Grimm-Schule

> Sozialstaffel zu den Kosten der Schulkindbetreuung in den Betreuungsgruppen der Grundschulen

> Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem AZV Pinneberg

2. Nachtragssatzung zur Satzung der Gemeinde Rellingen über die Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung)

> Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Breitband.