„Nur rechtmäßige Befehle befolgen“

18.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Prominente Köpfe aus Wirtschaft, Kirche und Bundeswehr haben sich am Dienstagabend im Appener Gemeindehaus getroffen, um öffentlich über ein Thema zu diskutieren, das in Zeiten eines zumindest scheinbar religiös motivierten Terrorismus vielen Menschen unter den Nägeln brennt: Unter dem Veranstaltungstitel „Macht. Religion. Gewalt.“ erörterten Propst Thomas Drope des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein, Christian von Boetticher, ehemaliger CDU-Spitzenkandidat und Europaabgeordneter, heute Geschäftsführer der Kölln Flocken sowie Oberst Michael Skamel, Leiter der Marseille Kaserne der Luftwaffe in Appen, auf Einladung von Pastor Frank Schüler die Frage, ob Religionen Gewalt eher verhindert oder begünstigt. Die Moderation des Abends lag bei Militärpfarrer Christian Tübler, der bereits auf mehreren Auslandseinsätzen als Seelsorger war.

Während Skamel die Ansicht vertrat, Religion fördere Gewalt, weil sie erfahrungsgemäß häufig Teil gewaltvoller Auseinandersetzungen sei, legte von Boetticher großen Wert auf Differenzierung: Gemäß logischer Argumentation reiche es, ein einziges Beispiel eines religiösen und friedfertigen Menschen zu zeigen, um eine so generell formulierte These zu widerlegen. Er betonte, Religion könne, müsse aber nicht Gewalt fördern. In der Europäischen Geschichte seien häufiger andere Ursachen Gründe für Kriege gewesen. „Religion wird dann gefährlich, wenn sie totalitär wird und einen einzigen Wahrheitsanspruch erhebt“, so von Boetticher.

Drope setzte beim Menschen an. „Religion sind die Menschen, die sie leben, und Menschen sind korrumpierbar, sie sind in der Lage die Religion zu manipulativen Zwecken einzusetzen.“ So würden im Namen von Religion oft andere Interessen verfolgt, die dann zur Rechtfertigung von Gewalt sogar angewendet werde. Drope verglich Religion mit Glut: „Man kann sie so anfachen, dass sie ein wärmendes, Lebenserhaltendes Feuer wird, aber auch so, dass sie alles verbrennt.“

Phasenweise schweifte die Diskussion in eine Integrationsdebatte ab, was auch durch Publikumsfragen begünstigt wurde. Zu dem Konfliktpotenzial nach Deutschland kommender Muslime und hier lebender Bürger sagte von Bötticher : „Hierzulande ist man gewohnt, dass das Gesetz sagt, was richtig ist. Die Kirche hat wenig alltäglichen Einfluss.“ Das sei bei einigen Muslimen noch anders: „Dort orientiert man sich an dem, was die Kirche sagt. Der Zusammenprall von spiritueller Überzeugung mit unserer Rechtsgläubigkeit, macht vielen Angst.“ Von Boetticher betonte immer wieder, dass man in jedem Fall und bei jeder Aussage differenzieren müsse.

Ein Zuhörer warf die Frage auf, ob Religion und Kirche in der Diskussion gleichzusetzen seien. „Nein“, antwortete Tübler, „Religion ist die Hinwendung zu einer höheren Instanz an sich, die Kirche ist eine Art irdischer Religionshalter.“ Die Unterscheidung führte zu der Diskussion, ob nun Religion oder Kirche eher für Gewalt verantwortlich wären. Skamel dazu: „ Oft nutzen Menschen Religion für eigene, gewaltvolle Zwecke, wenn sie sich von der Kirche entfernen. Ich habe da die Kirche weniger in Verdacht, als die Religion.“

Zuhörer René Tull äußerte gegenüber Skamel Kritik zum Afghanistaneinsatz. „Es hieß, man brächte dort die Demokratie und die Förderung von Frauen – das hat alles nicht stattgefunden.“ Er kritisierte, wie die Bundeswehr ihre Einsätze begründe. „Wir begründen nicht, sondern die Politik“, entgegnete Skamel. Von Boetticher intervenierte: „Es ist eben nicht nur die Politik, die entscheidet. Aus der Geschichte hat man gelernt, und kann sich hinter Befehlen nicht mehr verstecken. Nur rechtmäßige Befehle müssen befolgt werden.“

Skamel stimmte zu: „Mit den Soldaten, die aus dem Einsatz kommen in Afghanistan, kann man den Einsatz durchaus kontrovers diskutieren. Ich verstehe ihre Kritik. Das schöne an unserem Staat ist, dass man das ja auch kontrovers diskutieren darf.“

Tull kritisierte auch die Existenz von Militärseelsorge: „Damit habe ich große Schwierigkeiten. Militär, Christ sein und angeblich Frieden wollen – dieser Zwitterzustand erscheint mir unglaubwürdig.“ Dazu äußerte sich Drope: „Ich bin klar pro Militärseelsorge. Es geht darum, gerade im Einsatz ein ethisches Bewusstsein zu stärken, Widersprüche zu reflektieren, eventuell auch kritikfähiger zu werden – und zwar Außerhalb des militärischen Systems, der Befehl-Gehorsam Struktur.“ Tübler ergänzte: „Der Staat leistet sich einen Beistand, auf den er keinen Zugriff hat, der unabhängig agiert.“ Die Militärsorge bezeichnete er als Lernprozess, einen Raum der Freiheit.

Vor und nach der Diskussionsrunde hatte Tübler das Publikum, nach einer eigenen Einschätzung befragt. Während zu Beginn sieben Besucher der Meinung waren, Religion fördere den Frieden, stimmten sechs für unentschieden. Acht glaubten hingegen, Religion fördere Gewalt.

Nach der Debatte verschob sich das Ergebnis auf vier Stimmen für die friedliche Religionswirkung, sieben blieben untentschieden. Zehn meinten schließlich, Religion habe eine gewaltfördende Eigenschaft.

Tübler schloss die Diskussion, mit den Worten: „Man muss ein Ende finden, auch wenn alles offen ist.“ Das dürfe aber auch sein, das Gespräch stehe im Mittelpunkt.

Zuschauer Tull bewertete den Abend in der Pause als durchwachsen: „Rethorisch unklug war, dass die Teilnehmer sich hinter zu langen Redebeiträgen versteckt haben. Da kann keiner richtig einhaken“, kritisierte er. Ein weiterer Zuschauer, der Pinneberger Doktorant Georg Mohr, zog ein positives Fazit: „Inhaltlich gut“, sagte er. Der Streit allein sei schon ein gutes Zeichen: „Gefährlich wird es eben, wenn man beim Thema Religion keinen Streit mehr zulässt.“ Mohr bedauerte, dass in der Runde keine Frau vertreten war. „Gerade in der aktuellen Debatte um Sexismus und vor dem Hintergrund, dass Religion auch vielfach Gleichberechtigung missachtet, wäre eine Frauenstimme wünschenswert.“

Das fand auch Gastgeber Schüler: „Ein paar mehr Besucher hätte ich mir gewünscht. Und nächstes Mal sollte auch eine Frau dabei sein.“ Tübler hatte angeregt, dass ein solcher Diskussionsabend auch mit Vertretern anderer Religionen wünschenswert wäre – ein Vorschlag der allseits positiv aufgenommen wurde. Schüler hat nun bereits mit der Organisation einer weiteren Diksussionsveranstaltung begonnen. Erste potentielle Teilnehmer hat er angesprochen.