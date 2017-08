Dinner for One vor der Drostei : Nur eine Teilnehmerin beim White Dinner

vergrößern 1 von 2 Foto: Fröhlig 1 von 2

Pinneberg | Lieber ein Platz in der Sonne oder ein schattiges Plätzchen unter einem Baum? Mittendrin oder am Rand sitzen? Diese Fragen musste sich Christine Herde-Hitziger am Sonnabend nicht stellen. Sie war die einzige Teilnehmerin beim White Dinner vor der Drostei in Pinneberg.

„Ich habe mich bewusst entschieden, mich dann mitten auf den Platz zu setzen. Wer wissen will, warum ich hier sitze, muss mich einfach ansprechen“, sagte Herde-Hitziger. Ein Mann mit Hund ging vorbei. Den Blick starr auf die Dame gerichtet, die passend zum Motto natürlich komplett in Weiß gekleidet war und auch den Stuhl farblich passend gewählt hatte. Während die Szene seinen Hund kalt ließ, murmelte der ältere Herr vor sich hin: „Ist das jetzt wieder Kunst?“ Eine Antwort wartete er nicht ab und suchte auch nicht das Gespräch. Anders ein älteres Ehepaar, das nach einer kurzen Beobachtungsphase den Kontakt zu Herde-Hitziger wagte und sich über das weiße Dinner, das seinen Ursprung in Paris hat, informierte. „In Blankenese würde das bestimmt funktionieren, aber in Pinneberg?“, zweifelte die Seniorin. Das sah Herde-Hitziger anders: „Ich finde es gut, dass es sowas überhaupt in Pinneberg gibt. Es wird so viel gemeckert, aber dann muss man die Angebote auch annehmen.“

„Gemeinsam Essen, etwas trinken und sich austauschen, das klang für mich einfach toll, als ich davon gelesen habe. Da ich durch das SummerJazz-Festival noch so beschwingt war, bin ich dann hierher gekommen“, sagte Herde-Hitziger während sie zu ihrem Fahrrad schritt, um vier Plastik-Sektgläser und eine Flasche Hugo aus der Satteltasche zu fischen, um mit dem Ehepaar und Stadtmanager Dirk Matthiessen anzustoßen. „Wenn sie schon mal da sind, müssen wir das auch nutzen“, sagte Herde-Hitziger voller Überzeugung.

Schon am Nachmittag war in den sozialen Medien über die Absage der Veranstaltung aufgrund der angekündigten Sturmböen und des Starkregens spekuliert worden. „Wir können es gar nicht absagen und wollen auch nicht. Wir schaffen nur den Rahmen und stellen die Anträge“, sagte Matthiessen. Das Wetter könne man nicht beeinflussen. „Wir wollten wegen drei Regentropfen nicht die ausbremsen, die sich vorbereitet haben.“ Das Wetter ließ auch Herde-Hitziger nicht als Ausrede gelten: „Wir können uns doch nicht vom Wetter einschränken lassen. Wir müssen einfach weitermachen, denn es liegen ja auch noch einige Open-Air-Veranstaltungen vor uns.“ Kaum hatte sie es ausgesprochen, fielen die ersten Regentropfen. „Das habe ich jetzt aber nicht verdient“, sagte Herde-Hitziger trotzig. „Haben Sie definitiv nicht“, war sich auch Matthiessen sicher, der noch auf Nachzügler hoffte. Diese blieben aus. Dafür kam der Starkregen. Herde-Hitziger zog ihr Fazit: „Es war trotzdem ein toller Tag mit einigen interessanten Gesprächen.“

„Das Dixi gehört nicht zur Veranstaltung“ sagte Matthiessen am Rande der Veranstaltung beim Blick auf das blaue Plastikhäuschen mitten auf dem Drosteiplatz, das für ebenso viele Diskussionen sorgte wie die einsame Besucherin des White Dinners. In sozialen Medien war bereits die Rede vom „einsamen Dixi von Pinneberg“. „Wir hatten hier in den letzten Tagen Bauarbeiten und das Klohäuschen ist wohl über geblieben“, erläuterte er.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 21.Aug.2017 | 14:00 Uhr