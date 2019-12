„Nur anständiges Verhalten führt zum Erfolg“

Bernd-Georg Spies vom „Club of Hamburg“ über Vertrauensverlust, Ruppigkeit und mangelnde Ethik in der Wirtschaft

von Barbara Glosemeyer

11. Dezember 2019, 15:04 Uhr

Hamburg | Der Anspruch ist hoch. Genauso wie der 1968 gegründete weltbekannte „Club of Rome“ sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit und den Umweltschutz einsetzt, fördert die 2016 gegründete Stiftung „Club of Hamburg“ Unternehmertum nach ethischen Grundsätzen. Die Namensähnlichkeit ist also kein Zufall. Der Club of Hamburg will Impulsgeber sein für Diskussionen über Hamburg und Norddeutschland hinaus. „Erfolg mit Anstand“ lautet sein Slogan. Barbara Glosemeyer sprach mit Vorstandsmitglied Dr. Bernd-Georg Spies über die Notwendigkeit von Anstand in Unternehmen.

Herr Dr. Spies, „Erfolg mit Anstand“ ist das Leitmotiv des Club of Hamburg. Was bedeutet für Sie Anstand?

Anstand ist ein regelbasiertes und moralisch begründetes Verhalten oder wie man im Volksmund sagt: Jeder sollte so handeln, dass er sich selbst im Spiegel anschauen kann. Man hat nicht getrickst, nicht getäuscht, betrogen oder jemanden hinter die Fichte geführt. In Hamburg kennt man den Begriff des ehrbaren Kaufmanns. Wir wenden ihn und die damit verbundene Erwartung auf alle wirtschaftlichen Bereiche an.



Sind Erfolg und Anstand nicht ein Widerspruch?

Nein, ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass letztlich nur anständiges Verhalten zum Erfolg führt. Nicht-anständiges Verhalten kann kurzfristigen scheinbaren Erfolg bringen, irgendwann aber fällt es dem Unternehmen auf die Füße und verursacht einen gigantischen Reputationsschaden und hat negative wirtschaftliche Folgen. Die Beispiele aus der Autoindustrie oder dem Bankensektor zeigt, dass sich ein solches Verhalten mittel- und langfristig nicht lohnt, ganz abgesehen von den Strafzahlungen , die jetzt überall auf der Welt zu leisten sind.



Wie wird man ein Unternehmen im Sinne des Club of Hamburg?

Ethische Grundsätze und Absichtserklärungen allein reichen nicht. Die eigentliche Arbeit beginnt damit, dass in der täglichen Arbeit des Unternehmens entsprechend gehandelt wird. Dazu gehört auch, dass die höchsten Boni oder Tantiemen am Jahresende nicht ausschließlich an diejenigen verteilt werden, die mit besonderer Ruppigkeit und Rücksichtslosigkeit ihre Ziele erreicht haben. Das wäre das falsche Signal. Anständiges Verhalten muss prämiert werden. Wer sagt, der Zweck heiligt alle Mittel, ist schief gewickelt. Ein Unternehmen muss Leitplanken des Anstands setzen.



Ist das nicht unrealistisch? Sie sind Headhunter beim amerikanischen Beratungsunternehmen Russell Reynolds und kennen die Businessrealitäten.

Wir sind nicht naiv. Dass wir alle anfällig sind für Verführungen und dafür, mal alle Fünfe gerade sein zu lassen und nicht ganz nach dem ethischen Regelbuch zu handeln, ist menschlich und anständiges Verhalten einzufordern ist manchmal auch hart. Wenn etwa ein Maschinenbauunternehmen Geschäfte mit Ländern macht, in denen die ethischen Grundsätze nicht so ausgeprägt sind, muss es sich die Frage stellen: Mache ich das Geschäft, auch wenn ich jemandem dafür Vorteile gewähren muss oder lasse ich es? Ein Unternehmen muss eine Ethik-Kultur schaffen und seinen Mitarbeitern Rückendeckung geben, wenn sie in ethische Zwickmühlen geraten.



Sind denn Unternehmen noch bereit, sich in harten Zeiten eines globalisierten Wettbewerbs mit Ethik zu beschäftigen?

Ja, ich glaube, das Thema rückt wieder in den Vordergrund. Bei Vielen rennen wir offene Türen ein. Unternehmerinnen und Entscheiderinnen realisieren, dass sich unsere Marktwirtschaft in einer Vertrauenskrise befindet. Ethisches Verhalten ist in den vergangenen Jahren durch die Globalisierung, Digitalisierung und andere sich turbomäßig beschleunigende Entwicklungen ein Stück weit unter die Räder gekommen und diejenigen, die ethisches Verhalten praktizieren, hatten kaum eine Stimme. Umfragen machen deutlich, dass unser Wirtschaftssystem erheblich an Zustimmung verloren hat, die wir dringend zurückgewinnen müssen.



Besteht der Vertrauensverlust zu Recht?

Ja und nein. Nehmen Sie den Dieselskandal oder die Deutsche Bank, die in den vergangenen Jahren allein mehr als10 Milliarden Dollar Strafzahlungen wegen Fehlverhaltens leisten musste. Oder die Cum-Ex-Geschäfte, bei denen der Fiskus auf Kosten der Steuerzahler und für den Laien kaum noch durchschaubar um Milliarden erleichtert wurde. Der Unmut wächst. Auf der anderen Seite wird über die vielen Unternehmen kaum geredet, die klar an Anstandsregeln orientiert handeln.



Was bietet der Club of Hamburg Unternehmen an?

Unternehmen, die sich zu unseren Grundsätzen bekennen wollen, wollen wir eine Plattform des Austauschs und der Debatte bieten. Außerdem bedeutet jede Aktivität in Club of Hamburg auch ein Signal in die Öffentlichkeit: „Schaut her, es gibt die genügend Unternehmen, die diesen Regeln entsprechend handeln“ Außerdem ist geplant mit Hochschulen zu kooperieren, um die inhaltliche Arbeit des COH weiter zu treiben, etwa zu der Frage, wie Eigentümerstrukturen von Unternehmen sich auf ethisches Unternehmenshandeln auswirken; hier ist noch viel Arbeit zu leisten.

Darüber hinaus können Unternehmen auch das Deutsche Ethik-Zertifikate (DEX) erlangen. Auf dem Weg unterstützen wir die Unternehmen mit ganz praktischen Schritten und geben Ihnen Instrumente an die Hand.



Wie messen Sie Anstand?

Wir schauen uns verschiedene Bereiche genau an: Wie sind Arbeitsverhältnisse gestaltet? Gibt es Scheinselbstständigkeit? Wie sehen Anreizsysteme aus? Wird anständiges Verhalten der Mitarbeiter prämiert? Gibt es eine Personalentwicklung, Qualifizierungsmöglichkeiten, Jahresgespräche oder Feedback für Mitarbeiter? Dahinter steht ein aufwändiges und breites Verfahren. Übrigens ist auch nicht jede Restrukturierung unanständig. Ein Unternehmen muss überleben und wenn es nicht mehr die wirtschaftlichen Resultate bringt, muss angepasst und auch gespart werden. Entscheidend ist, wie man diesen Prozess gestaltet: offen und transparent oder hinter vorgehaltener Hand, hinter verschlossenen Türen.



Was bringt das Zertifikat einem Unternehmen?

Der Kampf um jüngere Arbeitskräfte wird immer dramatischer. Qualifizierungsangebote, anständiges Umgehen mit Mitarbeitern, Work-Life-Balance oder die Möglichkeit, etwa ein Sabbatjahr zu machen, sind heute wichtige Argumente, um junge Mitarbeiter an Bord zu holen – und zu halten. Immer wichtiger wird in Zukunft auch die Frage werden, wie Unternehmen ihren Mitarbeitern ermöglichen, Angehörige zu pflegen. All dies bildet das Zertifikat ab und symbolisiert außerdem , dass das Unternehmen die „Sinnfragen“ des unternehmerischen Handeln ernst nimmt.



Gehen in Hamburg die Uhren anders, hanseatischer?

Ich bin Zugereister aus Köln, aber ich kam vor vielen Jahren direkt aus London nach Hamburg und war beeindruckt, dass Verabredungen hier noch Handschlag-Qualität hatten. Hier gilt, dass man sich immer zweimal sieht, eine längerfristige Geschäftsbeziehung nicht für einen kurzfristigen Erfolg aufs Spiel setzt und anständig und respektvoll mit Menschen umgeht. Auf der internationalen Wirtschaftsbühne, etwa bei amerikanischen Finanzinvestoren, ist der Ton deutlich ruppiger und der Respekt vor Menschen sehr stark materiell getrieben. Das Menschenbild ist dort oft reduziert auf rein monetäre Anreizsysteme.



Was möchten Sie in den nächsten fünf Jahren erreichen?

Mein Ziel ist es, dass der Club of Hamburg bei Menschen, die sich mit Wirtschaftsethik befassen genauso so bekannt wird wie der Club of Rome für eine nachhaltige Zukunft. Außerdem sollte der Förderkreis unserer Stiftung noch mehr Mitglieder zum Mittun gewinnen und ich wünsche mir gelebte Kooperationen mit Wissenschaftlern sowie Hochschulen in unserer Sache. Dann hoffe ich, dass das Thema wieder stärker in die gesellschaftliche Diskussion zurückkehrt - mit vielen positiven Beispielen!









>www.clubofhamburg.de