Notprogramm für Obdachlose

Avatar_shz von pac

04. November 2020, 15:31 Uhr

Hamburg | Im Stadtteil Niendorf wird nach Lokstedt und Hammerbrookder dritte Standort für das Winternotprogramm für obdachlose Menschen in Hamburg vorbereitet. Am neuen Standort stehen 250 Plätze in Container-Modulbauten zur Verfügung, teilte eine Sprecherin des Sozialunternehmens „Fördern und Wohnen“ mit, das die Unterkunft betreibt. Die Eröffnung ist in den kommenden Tagen vorgesehen. Nach der Inbetriebnahme fährt ein Shuttlebus jeden Abend die Menschen zum Standort. Wie die Sozialbehörde mitteilte, stehen für das Winternotprogramm nun mehr als 1000 Übernachtungsplätze zusätzlich zu den üblichen Hilfseinrichtungen für obdachlose Menschen zur Verfügung.