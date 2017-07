Nordsport expandiert nach Rellingen

vergrößern 1 von 1 Foto: Vogel 1 von 1

Einen neuen, großen Standort in Elmshorn: Das hatten sich Gabi und Thomas Themm, Geschäftsführer des Unternehmens Nordsport, gewünscht. Doch daraus wird nichts. Denn die jahrelangen Verhandlungen mit der Stadt über Grundstücke sind gescheitert. Jetzt expandiert das mittelständische Unternehmen nach Rellingen, wird dort neben dem Elmshorner Geschäft in der Berliner Straße ein zweites Standbein eröffnen. Das bestätigte Themm gestern den EN. „Wir investieren in Rellingen zirka eine Million Euro“, sagt der 52-Jährige. Nordsport mietet in Rellingen langfristig die Flächen des ehemaligen Dello-Opelhauses an der Hauptstraße 140 an, die seit Juni 2015 leerstehen. Dorthin wird die gesamte Infrastruktur verlagert, so dass von den 50 Mitarbeitern zirka 40 nach Rellingen wechseln. In einem ersten Schritt soll nach den Sommerferien auf zirka 400 Quadratmetern der Verkauf starten. 2018 ist ein zweigeschossiger Anbau für Büros und weitere Verkaufsflächen geplant. In Rellingen wird Nordsport einen besonderen Fokus auf die Bereiche Teamsport und Running legen. „80 Prozent der Wertschöpfung wird künftig in Rellingen erfolgen“, sagt Themm. Auch in Elmshorn wird investiert – 100 000 Euro. Seite 4



von Christian Brameshuber

erstellt am 03.Jul.2017 | 12:28 Uhr