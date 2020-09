Voting des Tages : Nordbahn soll Doppelstockzüge bekommen: Löst das die Verkehrsprobleme auf der Schiene?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

03. September 2020, 18:00 Uhr

Die Nachricht war eine kleine Überraschung: Ab 2022 sollen bei der Nordbahn vor allem zwischen Hamburg und Elmshorn Doppelstockzüge eingesetzt werden. Das teilte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwochabend (2. September) während einer Gesprächsrunde in Tornesch mit. So will das Land den Nahverkehr auf der Schiene in den Kreisen Pinneberg und Steinburg verbessern.

Wir fragen daher heute:

Nordbahn soll Doppelstockzüge bekommen: Löst das die Verkehrsprobleme auf der Schiene? Ja, das hilft Bahnpendlern im Süden von SH sehr. Zum Teil. Es ist ein Baustein dazu und ein Schritt in die richtige Richtung. Nein, dadurch wird sich kaum etwas ändern. zum Ergebnis

