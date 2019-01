Region Pinneberg in Kürze : + Nordbahn-Chef setzt auf längere Züge + Theater Elmshorn löst Parkplatz-Problem + Weibliche Grünen-Spitze in Quickborn +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

17. Januar 2019, 06:00 Uhr

Tornesch Mehr Zughalte in Tornesch, das ist eine der zentralen Forderungen der Bürgerinitiative „Starke Schiene“. Das haben die BI-Mitglieder um Sprecher Erhard Wasmann Mittwochmorgen auch gegenüber Eduard Bock bekräftigt. Der Nordbahn-Geschäftsführer war nach Tornesch gekommen, um sich ein Bild von der Lage am Bahnhof zur Stoßzeit zu machen. Möglichkeiten für mehr Zughalte sieht er momentan nicht. Kurzfristig könnten stattdessen längere Züge für Entlastung sorgen, sagte Bock.

Elmshorn Es ist so bequem: Viele Besucher des Elmshorner Stadttheaters nutzen den Parkplatz des Rewe-Marktes an der Westerstraße. Wenige Minuten Fußweg sind es von dort zur Bühne. Das Problem: Die Stellplätze sind abends ständig belegt, für Rewe-Kunden bleibt kaum Platz. Deshalb hat Marktbetreiber Kim Ide gehandelt. Seit November dürfen nur seine Kunden vor dem Geschäft parken, 1,5 Stunden und mit Parkscheibe. Wer gegen die Regel verstößt und erwischt wird zahlt 24,90 Euro Strafe. Davon Gäste des Theaters bereits betroffen. Theatergemeinschaft und Rewe haben jetzt ein Lösung gefunden: Theaterbesucher zahlen zwei Euro Gebühr. Insgesamt stehen ihnen 50 Plätze zur Verfügung.

Quickborn Es war eine Überraschung, mit der offenkundig nicht mal die Fraktion gerechnet hat: Bei der Jahresmitgliederversammlung der Quickborner Grünen hat Vorsitzender Dirk Salewsky nach 30 Jahren im Amt unerwartet abgedankt und damit den Weg für eine Neuorientierung frei gemacht. Zu seiner Nachfolgerin wählten die Mitglieder den Parteineuling Anke Thomsen. Zuvor hatte sie in einer kurzen Bewerbungsrede ihre Ziele für die Zukunft des Ortsverbands abgesteckt und dabei vor allem mehr Verbindlichkeit und ein schärferes Profil gefordert.

Pinneberg Immer unterwegs für das Wohl der Tiere: Das sind Brigitte Meier, 69, Vorsitzende des Tierschutzvereins Pinneberg, und Pressesprecher Peter Dorendorf, 77. 259 Einsätze hatten die beiden im vergangenen Jahr, 5451 Kilometer haben sie mit ihrem Fahrzeug zurückgelegt – für Tierschutz, Vor- und Nachkontrollen sowie Aufklärung. In Pinneberg und Umgebung. Hinter jedem Einsatz steht ein Tier in Not. Es ging um verletzte Vierbeiner, um schlechte Tierhaltung von Katzen, Kaninchen, Schafen, Pferden und Rindern. „Es waren Einsätze, wo man sagte: ‚Die wissen es nicht besser.‘“ Dorendorf rät, vor dem Erwerb eines Tiers die zehn Gebote des Tierschutzvereins zu lesen, die ein Grundwissen im Umgang mit Tieren vermitteln.

Hamburg Die Geschichte von Bakery Jatta klingt nach einem Fußball-Märchen. 2016 floh der damals 17-Jährige mit seinen Eltern aus Gambia nach Deutschland. Hier wurde sein fußballerisches Talent von mehreren Vereinen erkannt. Darunter der Hamburger SV, für den sich Jatta damals entschied. Einen Vertrag über drei jahre unterschrieb er seinerzeit. Dieser läuft im Sommer aus. Jatta könnte ablösefrei wechseln. Doch das möchten beide Seiten eigentlich verhindern. Im Trainingslager wird nun verhandelt.

Schleswig-Holstein Nach Rissen hinter wolfssicheren Zäunen im Kreis Pinneberg hält Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) den Abschuss eines Wolfes im Falle eines DNA-Nachweises für wahrscheinlich. Erfolge dieser Nachweis, könnten Anträge „ziemlich sicher hier auch gestellt und bewilligt werden“, sagte Albrecht am Mittwoch. Eine Genehmigung würde räumlich und zeitlich befristet.