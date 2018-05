Bahnstörungen und Gleisarbeiten : Nordbahn-Chef Eduard Bock im Interview: „Noch eine Weile Nachholbedarf“

Der Nordbahn-Geschäftsführer erläutert im Gespräch mit shz.de die Baumaßnahmen und bittet Fahrgäste um Verständnis.

von Wolfgang Duveneck

26. Mai 2018, 14:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Baustellen über Baustellen, Verspätungen und Zugausfälle – kaum ein Tag vergeht, ohne dass es zu Störungen im Nahverkehr kommt. Mal ist es die S-Bahn, ein andermal müssen sich Fahrgäste der Nordbahn in Geduld üben. Wir haben mit Nordbahn-Geschäftsführer Eduard Bock über die großen und kleinen Probleme im Bahnbetrieb und die Zukunftsaussichten gesprochen.



Frage: Wochenlang dauerten die Bauarbeiten der Deutschen Bahn im April. Am 1. Mai sollte alles wieder funktionieren. So schien es. Doch stattdessen es geht weiter: Ersatzverkehr mit Bussen auf der Strecke Wrist-Hamburg noch bis zum 6. Juni ist beispielsweise auf der Internetseite der Nordbahn angekündigt. Wann ist endlich Schluss damit?

Eduard Bock: Ich muss da etwas ausholen: Der Bund hat seit einiger Zeit die Mittel für die Erhaltung und den Ausbau der Bahn-Infrastruktur deutlich erhöht. Teilweise wurden diese Mittel verdoppelt oder sogar knapp verdreifacht. Das führt natürlich dazu, dass diese Mittel auch genutzt werden – auch, um einigen Nachholbedarf auszugleichen. Das ist grundsätzlich ja auch positiv. Wir begrüßen die Arbeiten der DB. Denn nur auf einer leistungsfähigen Infrastruktur können wir fahren und unsere Fahrgäste transportieren. Der Bund wird die Summen auch in naher Zukunft, was diese großen Vorhaben angeht, tendenziell eher nach oben schrauben.



Was bedeutet das für „unsere“ Strecke in der Region?

Der Nachholbedarf ist eine Weile noch vorhanden. Das wird dazu führen, dass wir erst einmal auch weiterhin einzelne Baumaßnahmen haben werden. Ansonsten müssten wir davon ausgehen, dass es zu Streckensperrungen und noch größeren Kapazitätseinschränkungen käme. Ein bisschen ist das vergleichbar mit der Situation auf der Großbaustelle der Autobahn A 7. Auch hier wird unter laufendem Fahrzeugverkehr gearbeitet. Das bedeutet zum Teil große Behinderungen. Aber wenn eines Tages alles fertig ist, werden alle davon profitieren. Wir können also nur um Verständnis und Geduld bitten. Wie lange alles genau dauert, kann ich nicht abschätzen. Aber so umfangreich, wie im Frühjahr, wird es nach Auskunft unserer Kollegen von der Deutschen Bahn in unserem Bereich nicht mehr sein.



Nicht immer sind die Baustellen Grund für Störungen. Häufig gibt es Verspätungsmeldungen zum Beispiel mit Hinweis auf „verspätete Bereitstellung des Zuges“. Was ist damit gemeint?

Dafür kann es verschiedenste Gründe haben. So müssen Züge zu der Stelle kommen, von der aus sie losfahren. Dafür müssen sie überführt werden. Unsere Züge stehen in der Regel in Itzehoe, in Altona oder Tiefstack. Das heißt, sie müssen schon eine Strecke leer dorthin gebracht werden. Da kann es passieren, dass sie unterwegs zum Beispiel vor einem Signal halten müssen, weil die Strecke ausgelastet ist. Und selbst dann, wenn das Gleis wieder frei ist, kann der Zug nicht sofort wieder losfahren, weil grundsätzlich ein bestimmter Sicherheitsabstand eingehalten werden muss. Oder aber – es kann, soll aber natürlich nicht, sein, dass der Lokführer zu spät gekommen ist.



Einige unserer Leserinnen und Leser beklagen eine ihrer Meinung nach schlechte Kommunikation. Während einer Störung benutzte kürzlich ein Reisender die SOS- und Info-Rufsäule am Pinneberger Bahnhof, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Er bekam zur Antwort: Wir sind nur für die S-Bahn zuständig.

Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Der Mitarbeiter des DB-Unternehmens „Station und Service“ ist für alle Bahnen, die hier fahren, zuständig. Wir werden dem nachgehen.



Viele Fahrgäste ärgern sich über übervolle Züge in Spitzenzeiten und fragen, ob nicht einfach zusätzliche Waggons angehängt werden können?

Waggons kann man bei Reisezügen anhängen. Das sind zum Teil 40 Jahre alte Züge. Wir haben sogenannte Triebzüge mit verteiltem Antrieb, der nicht vorn oder hinten an der Lok, sondern unter dem Zug an den Achsen hängt. Dieser Zug wurde genau so bestellt für den Verkehr, den der Nahverkehrsverbund Nah.SH seinerzeit ausgeschrieben hat. Das hat dazu geführt, dass wir nicht irgendwo Wagen stehen haben, die man anhängen kann. Das Ganze ist ein System, bei dem der Zug so fährt, wie er konfiguriert ist. Ich kann die Frage aus Kundensicht verstehen. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass wir damals mehr bestellt hätten. Aber die Anforderungen waren so, wie wir sie erfüllt haben. Und leider kann man auch nicht – wie bei einem Auto – einfach schnell mal nachbestellen.



Das heißt: Sie können bei Mehrbedarf nur einen zusätzlichen dritten Triebwagenzug anhängen?

Das ist vollkommen richtig. Allerdings ist immer ein gewisser zeitlicher Vorlauf nötig. Ich bin sehr froh, dass wir während der langen Bauphase in Spitzenzeiten in dieser Konfiguration fahren konnten, um den Kunden die Situation noch einigermaßen erträglich zu machen. Wir hatten das auch mit den Kollegen von DB-Netz diskutiert – denn die Zulänge musste ja auch mit den Bahnsteiglängen übereinstimmen. Wir wissen, dass auch das nicht perfekt, aber immerhin eine Entlastung in den Hauptverkehrszeiten, war. Ich freue mich, dass uns eine Ihrer Leserinnen dafür neben sehr konstruktiver Kritik auch ein ausdrückliches Lob ausgesprochen hat.



Beklagt wird von Fahrgästen eine angesichts mancher Verzögerungen zu geringe Entschädigung. Wie steht es bei Ihnen um die Kulanz?

Hier kann ich leider nur auf die bestehenden gesetzlichen Rechte verweisen. Wir können da als Nordbahn schwer etwas tun. Wir können mitunter natürlich aus Kulanz reagieren. Das machen wir aus besonderen Anlässen auch. Natürlich ist es in einem Fall, wenn gebaut werden muss, nicht möglich, jedes Mal in die Kulanz zu gehen. Es sei denn, wir stellen fest, dass durch unser Verschulden noch zusätzlich ein Problem entstanden ist – also in Ausnahmefällen. Ansonsten orientieren wir uns natürlich an den Fahrgastrechten.



Warum können für den Fall, dass die Nordbahn einmal ausfällt oder eine Störung hat, nicht andere Züge ausnahmsweise spontan in Pinneberg Zwischenstopps einlegen, sondern rauschen stattdessen an den wartenden Fahrgästen vorbei? Gibt es keine Abstimmung zwischen Nordbahn, DB und Marschbahn?

Grundsätzlich trifft der Fahrdienstleiter der DB Netz AG die Entscheidung, welcher Zug fährt und nicht fährt. Mit dem kommuniziert unsere Leitstelle. Dann gibt es eine Transportleitung des Fernverkehrs und eine weitere Transportleitung der Marschbahn. Hinzu kommt unter anderem auch noch Cargo für den Güterverkehr. Bei einer Störung im System muss der Fahrdienstleiter überlegen, welcher der Züge die geringste Verspätung verursacht. Das ist ein sehr komplexes System. Er muss in sehr kurzer Zeit die Entscheidung treffen, welchen Zug er durchlässt. In der Regel ist es so, dass Fernverkehrszüge eine gewisse Priorität haben, weil sie die Strecke auch schnell wieder freigeben und nicht – wie unsere Züge – häufig halten. Das ist schon mal eine Erklärung, weshalb der Fernverkehrszug weitergeschickt wird. Hinzu kommt, dass sämtliche Triebfahrzeugführer individuell informiert werden müssen. Nicht zu vergessen: der Fahrgast. Dass bei diesem umfangreichen System mal die eine oder andere wichtige Information nicht oder nicht so schnell, wie gewünscht, beim Kunden ankommt, ist schade. Aber das ist, wenn man um den Umfang der Gesamtkommunikation weiß, nicht auszuschließen. Hier müssen wir einfach um Entschuldigung und Verständnis bitten. Ich wüsste, ganz ehrlich, keine perfekte Lösung. Ich gehe davon aus, dass der Fahrdienstleiter nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet. Aus Sicht des einzelnen Kunden ist das trotzdem unbefriedigend, wenn er zum Beispiel seinen Anschlussbus verpasst.



Wie bewerten Sie eigentlich die Erfahrungen aus jüngsten Baustellensituationen und wie nehmen Sie Kundenbeschwerden auf?

Wir werten sowohl positive als auch negative Erfahrungen aus und bemühen uns, wo immer möglich, für die Zukunft zu lernen. Wir sind sehr interessiert, dass wir immer noch besser werden. Im übrigen freuen wir uns über den Dialog mit unseren Kunden und sind dankbar für Kritik und Anregungen. Die besten und aktuellsten Informationen zur Nordbahn gibt es über unsere Homepage nordbahn.de und unseren Newsletter. Auch unser Servicetelefon (040) 303977333 ist rund um die Uhr besetzt, außerdem sind wir per E-Mail unter moin@nordbahn.de ansprechbar.