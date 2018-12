Region Pinneberg in Kürze : +++ Nord-AfD schließt Parteichefin aus +++ Stadtwerke Wedel senken Wasserpreis +++ Elmshorn: Prozess nach Biss +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein Einmaliger Vorgang in schleswig-holsteinischen Politik: Erstmals hat eine Landtagsfraktion ein Mitglied ausgeschlossen. Die AfD-Abgeordneten Frank Brodehl, Jörg Nobis, Claus Schaffer und Volker Schnurrbusch stimmten gestern geschlossen gegen Doris von Sayn-Wittgenstein. Damit ist der Landesparteichefin künftig der Zugang zur Landtagsfraktion der eignen Partei versperrt. Hintergrund ist das Verhältnis der 64-jährigen zu dem vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuften „Verein Gedächtnisstätte“.

Wedel Die Stadtwerke senken den Preis pro Kubikmeter Wasser ab Januar um 3Cent. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 46,4 Kubikmeter pro Jahr bleiben unter dem Strich 1,39 Euo Ersparnis. Doch dabei bleibt es nicht, denn gleichzeitig erhöht das Versorgungsunternehmen die Preise für die Zähler bis auf das kleinste Modell um mindestens 20 Euro.

Elmshorn/Itzehoe Nachdem er einem Passanten die Fingerspitze abgebissen hatte, steht ein 23-Jähriger in Itzehoe vor Gericht. Der Angeklagte leidet an psychischen Problemen und hatte vor dem Angriff versucht, sich in einer Klinik behandeln zu lassen. Wäre die Attacke zu verhindern gewesen?

Pinneberg In Pinneberg gibt es ein Bündnis, das Neuzugewanderte in Ausbildung und Arbeit integriert. Pina nennt sich der Zusammenschluss von Vertretern unterschiedlicher Institutionen. Jetzt haben die Verantwortlichen zwei Flyer veröffentlicht: Einen für Neuzugewanderte und einen für Unternehmen. Damit sind Beratungsangebote für Geflüchtete ab sofort gebündelt verfügbar.

Schenefeld Es sind die besten Stücke aus der Altkleidersammlung: In der „Kleiderkiste“, die am Montag im Erdgeschoss des Schenefelder „Stadtzentrums“ eröffnet worden ist, verkauft die GAB hochwertige Secondhandware. Und nach Deckung aller Kosten wird der gesamte Gewinn an den Diakonieverein Migration zugunsten des Pilotprojektes „Näh-Treff“ in Wedel gespendet.

Hamburg Der Hamburger Senat und die Handwerkskammer wollen ihre Anstrengungen verstärken, um Fachkräfte zu gewinnen und ausreichend Gewerbeflächen bereitzustellen. Im Masterplan Handwerk wurde festgeschrieben, jetzt auch Studienabbrecher, Flüchtlinge und Bewerber aus dem Ausland verstärkt anzuwerben. Ein „Fachkräftebüro“ soll ab 2020 die Betriebe dabei unterstützen.