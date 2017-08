Der Countdown läuft : Noch knapp vier Wochen bis zum Familientag

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

Das wird ein Fest für Groß und Klein. Anlässlich ihrer besonderen Geburtstage – der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg wird in diesem Jahr 125 Jahre und der Kreisjugendring Pinneberg 70 Jahre alt – laden sie mit Unterstützung des A. Beig-Verlags, der unter anderem unsere Zeitung herausgibt, zum Familientag nach Tornesch-Ahrenlohe ein. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr wollen die Rettungsorganisation mit 50 Freiwilligen, einer Betriebs-, zwei Werk- und 37 Jugendfeuerwehren sowie die Arbeitsgemeinschaft von 61 Jugendverbänden im Kreis Pinneberg ein Programm auf die Beine stellen, das es seit dem riesigen „Appen musiziert“-Jubiläum vor knapp zwei Jahren so nicht mehr in der Region gegeben hat.

So treten etwa die Rockmusiker für Kinder der Band Randale auf der großen Hauptbühne auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale an der Alten Bundesstraße auf, ebenso wie die Hamburger Rockgruppe TinRock, die Coversong-Experten aus Elmshorn, The Moneybrothers, und die „Appen musiziert“-Band. Ferner werden die Wacken Firefighters sowie zahlreiche Spielmanns- und Musikzüge ihr Können unter Beweis stellen. Das bunte Show-Programm wird ergänzt durch Vorführungen der Diensthundestaffel der Hamburger Polizei, des Zauberers Jogie, von Kleinkünstlern wie Jongleuren und einer Märchenerzählerin, Leichtathleten sowie der Samba-Percussion-Band Alegria da Bahia.

Zudem gibt es für die jüngeren Besucher einiges zu erleben: Hüpfburgen, Megakicker, Rollenbahn, Kletterturm, Talent-, Spiele-, Football- und Rollstuhlparcours, Lichtpunkt-, Computer- und Torwandschießen, Sonnenbeobachtung, Riesenrutsche, Dosenwerfen, Helikopterflüge und Heißluftballfahrten, Glücksrad, ein Wassertransportspiel, eine Knetwerkstatt, Quize sowie Kinderschminken sind nur einige von vielen Aktionen, die es neben der großen Feuerwehraktionsfläche, auf der zum Mitmachen eingeladen wird, geben wird. Ferner stellen die Brandbekämpfer einige Oldtimer aus und ganz besondere Löschfahrzeuge, etwa den Z 8 der Hamburger Flughafenfeuerwehr. Und um allem noch einen drauf zu setzen, gibt’s an dem Tag jede Menge zu gewinnen. Für das leibliche Wohl – unter anderem Gegrilltes, eine Gemüsepfanne, Burger, Crêpes sowie ein Kuchenbuffet – zu „familienfreundlichen“ Preisen wird gesorgt sein, versprechen die Organisatoren; für die Kinder gibt es sogar einiges gratis, etwa 2000-mal Eis.

Der Eintritt zum Familientag ist frei, genauso wie fast jede Teilnahme an den Aktionen. Die Parkplätze entlang der Alten Bundesstraße sind ausgeschildert, von denen es regelmäßig kostenlose Busshuttle zum Gelände geben wird.

15.Aug.2017