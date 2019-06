Noch freie Plätze für Kinderwoche

von Inge Jacobshagen

18. Juni 2019, 16:21 Uhr

Wedel | Das Motto lautet: Sonne, Erde, Mond und Sterne. Vom 1. bis zum 5. Juli veranstaltete die Christuskirche Schulau eine Kinderwoche. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen können noch bis Ende des Monats abgegeben werden, und zwar im Gemeindebüro an der Feldstraße 32 bis 36 oder per Mail an michaela.Lorandt@outlook.de. Die Kinderwoche ist für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Die Teilnahme kostet 45 Euro, Geschwisterermäßigungen sind möglich. Für Verpflegung ist gesorgt, es gibt ein gemeinsames warmes Mittagessen. Für Getränke und Leckereien zwischendurch wird ebenfalls gesorgt.