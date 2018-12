Nikolaus im roten Schlitten

Rellinger Weihnachtsmarkt trotz schlechten Wetters großer Erfolg – 34 Stände und zahlreiche Mitmach-Aktionen locken in den Ortskern

von shz.de

10. Dezember 2018, 00:00 Uhr

Nicht nur die Augen des kleinen Levin glänzten, als am Sonnabend-Nachmittag der Nikolaus höchstpersönlich auf dem Rellinger Weihnachtsmarkt in einem „roten Schlitten“ bei offenem Verdeck von einem Engel vorgefahren wurde. Wenngleich als Antrieb eher Pferdestärken statt vorgespannte Rentiere dienten.

Doch: Es vergingen noch Minuten, bis sich der Gestiefelte seinen Weg durch die auf ihn zulaufenden Kinder gebahnt hatte. Und vor dem Reisebüro „Am Rathaus“ schließlich mehr als 142 prall gefüllte Stiefel an den Nachwuchs zurück verteilte, welche die Kids vor Wochen an den Annahmestellen des Treffpunkt Rellingen in freudiger Erwartung abgegeben hatten.

„Die Stiefel-Aktion und der Besuch des Nikolaus ist sicher immer eines der Highlights auf unserem Weihnachtsmarkt“, freute sich Claas Neuhoff, (kleines Foto), Chef des Veranstalters Treffpunkt Rellingen.

Ebenso zeigte sich der Vereinschef begeistert über die wieder einmal große Resonanz, hatten doch zahlreiche Besucher an beiden Veranstaltungstagen trotz starkem Wind und jeder Menge Dauerregen dem Budendorf auf dem Arkadenhof sowie der ebenso belebten und mit zahlreichen Ständen hergerichteten Rathauszeile einen Besuch abgestattet.

Außer etlichen Vereinen und Verbänden, darunter unter anderem die Bürgerstiftung Rellingen, der Rellinger Turnverein sowie der Lions Club Ellerbek Rellingen, hatten auch zahlreiche Kunsthandwerker ihre Stände aufgebaut. Und von der Strickmütze über Stoffteddys, Postkarten und Schals wieder allerhand Selbstgemachtes feil geboten.

Zudem warteten natürlich wieder auch kulinarische Genüsse auf den kleinen und großen Hunger der Besucher. Ob Nackensteaks, Bratwurst, Pizza, frisch gekochte Suppen oder Crepes und Waffeln: Auch das ein oder andere Stück an selbstgemachtem Kuchen sorgte für so manche Gaumenfreude. Und das nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt selbst, sondern auch in der nahegelegenen Rellinger Kirche, die parallel zum Weihnachtsmarkt ganz traditionell zur „Offenen Adventskirche“ geladen hatte. Und neben einer Kaffee- und Kuchentafel vor dem Altar auch mit Kinderbasteln, einer Krippen-Ausstellung sowie einem Minibasar aufwartete.

Stockbrotbacken mit der Jugendfeuerwehr, Fahrten auf dem Karussell, ein gemeinsames Weihnachtslieder-Singen für Kinder sowie ein Weihnachtsbasteln rundeten den Rellinger Weihnachtsmarkt schließlich ab. Genauso wie das ein oder andere Gläschen Glühwein, welches an so manchem Stand zum Verweilen einlud.