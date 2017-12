Nikolaus beschenkt 140 Kinder

vergrößern 1 von 4 Foto: Fröhlig (3) 1 von 4





„Hagel ist der neue Schnee. Zumindest ist es gerade mal kein Regen“, sagte Jana Schröder, als ihr Sohn Jonas am Sonnabend fragte: „Warum schneit es nicht? Es ist doch bald Weihnachten.“ Regen und vor allem Hagel begleiteten am Sonnabend den Weihnachtsmarkt rund um den Arcadenhof.

Kaum hatten die ersten Stände geöffnet und waren die ersten Weihnachtslieder erklungen, setzte ein Hagelschauer ein. Wer konnte, suchte Schutz unter einem der Vordächer im Hüttendorf. „Es war echt schlimm. Alle zehn Minuten ist mal jemand an den Ständen vorbeigekommen“, sagte Kerstin Riedel-Walsemann vom Diakonieverein Migration, der an seinem Stand unter anderem Marmeladen und Kekse anbot. „Ich glaube, so ein Pech hatten wir noch nie mit dem Wetter“, sagte Riedel-Walsemann. Vereinzelt schlenderten die Besucher durch das Weihnachtsdorf, suchten Schutz unter Vordächern und vor allem etwas Wärme an Glühwein- und Kakao-Bechern.

Als der Nikolaus mit dem Trecker vorfuhr, wurde es an der Hauptstraße voll. Kinder und Eltern warteten gespannt auf die Ankunft des heiligen Manns. Dieser eilte im Sprint vom Wagen zum Reisebüro am Markt, wo ihm das Team half, die 140 eingesammelten Stiefel wieder an die Kinder zu verteilen. „Die Gummistiefel können wir heute auch super gebrauchen“, scherzte eine Mutter, als ihr Filius die mit Schokolade gefüllte Fußbekleidung wieder entgegennahm.

„So viele Stiefel hatten wir noch nie. Das ist richtig Stress, dem Nikolaus heute zu helfen“, sagte Reisebüro-Inhaberin Britta Wulff-Haering. Die am Treffpunkt Rellingen ansäßigen Unternehmen hatten die Süßigkeiten für die Kinder zur Verfügung gestellt. Gespannt warteten die Kinder, das der Nikolaus ihre Namen aufrief. Detektivisch wurde Ausschau nach den eigenen Schuhen gehalten, um den entscheidenden Moment nicht zu verpassen. „Für die Kinder ist es jedesmal ein riesiger Spaß“, sagte Wulff-Haering. Und während des Wartens waren Hagel und Regen zumindest bei den jüngsten Besuchern komplett ausgeblendet.