Nicht hetzen: Auf nach Peru

Hannah Boll hat gerade Abi gemacht und könnte nun im Berufsleben durchstarten – aber sie hat andere Pläne

von Daniela Lottmann

11. Juli 2019, 16:35 Uhr

Bullenkuhlen | In jedem Schulabgängerjahrgang ist ein Phänomen zu beobachten: Die jungen Menschen teilen sich zuverlässig in zwei Gruppen. Die einen bleiben in der Heimat, wohnen oft noch weiter bei den Eltern oder ziehen nur wenige Kilometer weit weg. Die anderen machen das Gegenteil. Sie packen ihre Koffer und ziehen los. Manche zieht es in andere Bundesländer, mache in ander Länder. Und Menschen wie Hannah Boll wagen sich gar auf andere Kontinente.

Die Bullenkuhlenerin ist 19 Jahre als und hat gerade ihr Abitur an der Bismarckschule in Elmshorn gemacht. Eigentlich könnte sie nun durchstarten, ein Studium beginnen oder eine Ausbildung. „Ich finde dieses gehetzte Leben nicht gut. Abi, Studium, am besten dual und dann viel Kohle verdienen – das ist nicht mein Stil.“ Stattdessen nimmt sie sich ein Jahr Zeit und haut ab. „Man muss mal seinen eigenen Dunstkreis verlassen. Mal etwas anderes sehen. Auch mal gucken, wie es anderen so geht“, findet sie. Ihr Ziel: Weg aus Deutschland, auf nach Peru.

Ab Ende August wird sie für ein Jahr als Freiwillige an einer heilpädagogischen Schule in Lima arbeiten und dort behinderte Kinder betreuen. Erfahrung hat sie damit nicht. Aber darum geht es ihr ja. „Man trifft manchmal auf behinderte Menschen, und denkt sich: Mein Gott, wie soll sich damit umgehen? Natürlich ist das ein unangenehmes Gefühl, denn man weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Aber genau das möchte ich lernen.“

Die Wahl auf Peru fiel nicht von ungefähr. Als Elftklässlerin hatte Boll ein Jahr in Ecqudor verbracht. Die Wahl fiel damals eher zufällig. Bei ihrem Wunschziel Finnland hatte es nicht geklappt. Doch mittlerweile gehört Lateinamerika zu ihren Favoriten. „Ich mag die Natur und die Menschen dort. Die Leute sind locker und entspannt – und ziemlich unpünktlich“, sagt Boll. Das Leben dort wirke weniger gehetzt. Auch dass sie mittlerweile Spanisch spricht, helft natürlich ungemein.

In dem Projekt wird sie Kinder betreuen und ihnen helfen, sich kreativ auszuleben. Es soll zusammen gegärtnert werden und einmal in der Woche backen die Kinder in Kooperation mit der dortigen Bäckerei. Organisiert wird ihr Dienst von der Organisation Weltwärts, die seit 2007 jedes Jahr junge Menschen in Projekte auf der ganzen Welt vermittelt. „Es ermöglicht auch Menschen einen Dienst im Ausland, die nicht aus einem reichen Elternhaus stammen“, erklärt Boll. Die Kosten werden zu 75 Prozent vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit übernommen. Sie fallen an für Reisekosten, Verpflegung, Unterkunft, Seminare oder auch Versicherungen. 25 Prozent werden über Spenden finanziert, die jeder Freiwillige sammeln soll.

Als junger Mensch in einem fremden Land sein – Boll sagt, das mache ihr keine Angst. „Natürlich ist dort die Kriminalität eine andere. Und je nachdem, in welchen Viertel man sich bewegt, sollte man nicht offen dein Handy zeigen“, erzählt sie. Trotzdem: Furcht hat sie keine. Nur die Gewissheit, dass sie ein paar Sachen sehr vermissen wird. „Einfach mit der S-Bahn fahren, Wege einfach zurücklegen“, zählt sie auf. Und ganz wichtig: „Das Essen hier werde ich vermissen. Dort gibt es kein richtiges Brot. Nur Toast oder so.“

Wer Hanno Boll mit einer Spende unterstützen möchte, schreibt ihr am besten ein Mail unter hannahboll99@googlemail.com, um die Kontodaten der Freunde der Erziehungskinst Rudolf Steiners e.V. zu erfahren.