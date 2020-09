Voting des Tages : Neustart nach Corona-Pause: Verfolgen Sie derzeit die Fußball-Länderspiele?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

04. September 2020, 18:00 Uhr

Es war ein Neustart nach der Corona-Pause: Deutschland ist am Donnerstag (3. September) mit einem Spiel gegen Spanien in die Nations League gestartet. Das Duell endete 1:1. Am Sonntag (6 . September, 20.45 Uhr) steht das zweite Spiel gegen die Schweiz auf dem Programm. Bis zum 17. November sind insgesamt noch fünf Länderspiele geplant.

Wir fragen daher heute:

Neustart nach Corona-Pause: Verfolgen Sie derzeit die Fußball-Länderspiele? Ja, die Spiele interessieren mich. Nein, mich interessiert aber der Vereinsfußball. Nein, für Länderspiele interessiere ich mich derzeit nicht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.