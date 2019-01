Region Pinneberg in Kürze : +++ Neustart im Wedeler Reepi +++ Dampftag in Elmshorn +++ Pflege: Angehörige am Limit +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist. von shz.de

21. Januar 2019, 06:00 Uhr Pinneberg | Uetersen Chorknaben haben 2019 viel vor: Mehr als 200 Gäste hatten sich am Sonnabend im großen Saal der Gastwirtschaft Zur Erholung an der Mühlenstraße eingefunden und waren damit der Einladung der Chorknaben Uetersen, kultureller Botschafter der Rosenstadt und des Kreises, gefolgt. Wedel „Reepis Teketel“ öffnet seine Türen für Besucher: Jetzt geht’s los. Während eines Empfangs ist der Betrieb für Wedels Reepschlägerhaus vom Förderkreis-Vorsitzenden Bernd Vorwerk offiziell in die Hände der Hotelierfamilie Blum übergeben worden. Gabriele und Julia Blum und ihr Team werden in Zukunft Frühstück servieren. Zudem können Besucher in „Reepis Teketel“ unter 26 Teesorten wählen. Als Zeichen, dass die Türen offen stehen, wird karierte Bettwäsche rausgehängt. Barmstedt Nachwuchs sehr aktiv: Übungsdienste, ein Pokal und viel Ausbildung: Die Barmstedter Jugendfeuerwehr hat im vergangenen Jahr eine Menge geleistet. Neues Mitglied ist Niklas Imbeck. Elmshorn Mittendrin der Ködeldampfer: 800 Besucher kommen zum Dampftag im Elmshorner Industriemuseum. Auf drei Stockwerken gibt es zahlreiche Modelle zu sehen. Quickborn Engagement gegen Blutkrebs: Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums haben Herz bewiesen und eine Typisierungsaktion zugunsten der DKMS organisiert. 80 zumeist junge Menschen machten mit. Schenefeld Optimistisch in die Zukunft: Ob neues Fitness-Studio, ein Kunstrasenstadion mit Flutlichtanlage oder ein neuer Mannschaftsbus: Die Mitglieder von Blau-Weiß 96 blicken optimistisch in die Zukunft. Pinneberg Stegmann wird verabschiedet: 36 Jahre lang kümmerte sich Pastor Christoph Stegmann um die Altenheimseelsorge. Nun wurde er während eines feierlichen Gottesdienst von seinem Dienst entpflichtet. Hamburg Supertrumpf mal anders: Andre Kerres entwickelt Quartette. Gerade kam sein neuestes Werk zum Thema US-Punk auf den Markt. Schleswig-Holstein Familien stoßen bei Pflege an ihre Grenzen: Der größte Pflegedienst in Schleswig-Holstein sind die Familien. Von den gut 110 000 Menschen im Land, die Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten, werden rund 74 000 zuhause versorgt. Der A. Beig-Verlag fasst an dieser Stelle jeden Morgen die wichtigsten Meldungen seiner sieben Tageszeitungen im Kreis Pinneberg zusammen. Zwischen 6 und 10 Uhr erfahren Sie hier in Kürze, worüber gesprochen wird. Pinneberger Tageblatt, Quickborner Tageblatt, Schenefelder Tageblatt, Wedel-Schulauer Tageblatt, Barmstedter Zeitung, Uetersener Nachrichten und Elmshorner Nachrichten erscheinen mit Hintergründen montags bis samstags. Zusätzlich erscheinen die kostenlose Sonntagszeitung „tip – Tageblatt am Sonntag“ sowie die Wochenzeitung „Der Mittwoch“. zur Startseite

Top Nachrichten

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen