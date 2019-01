Neujahrsempfang mit Blick voraus

Gudrun Bichowski lobt politische Arbeit nach den Kommunalwahlen / Gewinner des Fotowettbewerbs mit Preisen ausgezeichnet

von Tanja Plock

14. Januar 2019, 16:00 Uhr

Neujahrsempfänge erscheinen auf den ersten Blick wie das leere Heft zu Beginn eines Schuljahres, ein scheinbar jungfräulicher Neuanfang. Doch aus dem ablegten Heft des letzten Jahres bleibt so einiges, das in das neue übernommen werden muss, so der Tenor der Ansprachen auf dem Neujahrsempfang der Stadt Schenefeld am Sonntag. Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski (SPD) musste sich zunächst mit einem kräftigen „Moin, Moin“ Gehör verschaffen, denn die Geräuschkulisse im Rathaus war ohrenbetäubend. Nicht nur im Ratssaal, auch auf der Galerie und sogar auf den Fluren drängelten sich die Bürger Schenefelds, die trotz des typisch norddeutschen Schietwetters den Neujahrsempfang ihrer Stadt nicht verpassen wollten.

Bichowski blickte in ihrer Rede zurück auf das Jahr 2018, das ebenfalls mit Erwartungen und Hoffnungen begann, von dem sich manches nicht erfüllte, anderes wiederum besser lief als erwartet. So die Lokalpolitik nach der Wahl im Mai. Ihr Lob ging deshalb an die Politiker Schenefelds: „Mit Volldampf nahmen die sieben Ausschüsse ihre Arbeit auf, obwohl sich die Parteien nach der Wahl erst noch selbst finden mussten.“ Bis 2020 sollen, so Bichowski, die ausstehenden Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung umgesetzt werden.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) hob in ihrer Rede die drei großen politischen Herausforderungen hervor, die ebenfalls bereits im Pflichtenheft 2018 der Kommunalpolitik standen: „Die Stadtkernplanung nahm erst zum Ende des letzten Jahres mit einem Planungsvorschlag wieder Fahrt auf, die Schulsanierung wird aktuell mit einem Architektenwettbewerb fortgeführt und von der Sinnhaftigkeit eigener Stadtwerke können wir in 2019 hoffentlich auch noch die Zweifler überzeugen.“

Den Ehrenpreis der Stadt nahm Mathias Schmitz für die Schenefelder Tafel entgegen. Die 90 Mitglieder und Helfer der Tafel haben 2018 mit der Verteilung von Lebensmitteln gleich in doppelter Hinsicht ein gutes Werk getan, denn dank ihrer ehrenamtlichen Arbeit für Bedürftige wurden auch fast 200 Tonnen Lebensmittel vor dem Verderben gerettet.

Preise gingen auch an die Gewinner des Fotowettbewerbs 2018, verbunden mit der Aufforderung, sich auch 2019 wieder aktiv zu beteiligen. Gleiches gelte, so Küchenhof, auch für die Teilnahme am Bürgerkongress 2019. Der gemischte Kinderchor der Pauls- und der Stephanskirche sorgte für die musikalische Untermalung. Traditionell wurde der Empfang von Sternsingern beendet.