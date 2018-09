Neugierig machen auf Musik

Musikschule Pinneberg zeigt facettenreiches Programm mit Auftritt und Schnupper-Angeboten beim Tag der offenen Tür

von shz.de

25. September 2018, 16:00 Uhr

Trommler auf dem Pinneberger Rathausplatz, Blockflöten- und Akkordeonspiel in der Rathauspassage: Die Musikschule der Stadt Pinneberg hatte am Sonnabend wieder ihre Türen geöffnet. Mehrere Gruppen der Bildungseinrichtung musizierten vor zahlreichen Besuchern. Diese nutzten am Tag der offenen Tür die Chance, Instrumente auszuprobieren und kostenlose Schnupper-Unterrichtseinheiten zu besuchen.

Mit einer Salvi-Harfe sorgte Urd Josch-Fulda direkt am Eingang der Musikschule für einen spannenden Programmpunkt. Schülerin Laura Böhm-Rupprecht spielte gekonnt Stücke wie „Champagner Perlen“ von Christoph Pampuch. Die Neunjährige meisterte bereits schwierige Oktavgriffe und brachte ihre Stücke auswendig zu Gehör.

Während der Veranstaltung brachte auch Lehrerin Susanne Albrecht-Krebs mit ihren 38 Flötenspielern ein klangvolles Konzert zu Gehör. Die Schüler von allen Lehrern des Fachbereichs Blockflöte spielten mehrere Tänze aus der Barockzeit. „Flötenspielen macht Spaß und ist ein schöner Zeitvertreib“, sagte Schülerin Nele Annj (10). Alireza Zare, Leiter der Musikschule, freute sich über sein engagiertes Kollegium.

Cellistin Natalie Kaufmann und Geigerin Angela Altmann gaben eine Einführung in das Ensemblespiel. „In der Regel haben Kinder ein gutes Gefühl dafür, ob sie eher einen höheren oder tieferen Klang mögen“, sagte Kaufmann. Kollege und Klarinettist Dirk Gerschler freute sich ebenfalls über interessierte Besucher. „Wir hoffen immer, genügend Menschen neugierig zu machen.“

„Ich finde es toll, dass es in Pinneberg ein solches Angebot gibt“, sagte die Besucherin Jessica Drosse. Mit ihrer Tochter habe sie bereits den Musikgarten der Familienbildungsstätte besucht, als diese sechs Monate alt war. Inzwischen gehe ihre Tochter zur Früherziehung in der Musikschule. Auch Ingeborg Triskatis sagte das Programm zu. „Ich finde es phänomenal, was hier gezeigt wird“, sagte Triskatis, die selbst an der Musikschule Klavierunterricht nimmt. Es sei sehr erfreulich, dass so viele junge Familien am Tag der offenen Tür vorbeischauten.