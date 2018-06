Region in Kürze : +++ Neues vom HSV ++++ Kummerfeld: Burkhard E. Tiemann unterliegt Erika Koll +++ Elleraus neuer Bürgermeister +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

16. Juni 2018, 06:00 Uhr

Hamburg In knapp einer Woche startet der HSV das Training für die neue Saison. Komplett ist der Kader bis dahin noch nicht. Immer noch gibt es einige Fragezeichen. Einer, der in der Hansestadt zunächst nicht mitkicken wird, ist Bobby Wood. Der US-amerikanische Spieler hat mit seiner Mannschaft zwar die WM-verpasst. Dennoch war er bis Sonnabend mit dem US-Team auf Länderspielreise und erhält vom HSV Sonderurlaub. Auch Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos werden zum Auftakt nicht mit dabei sein – auch sie haben Urlaub.

Kummerfeld „Fünf zu acht“: Die Prognose von Burkhard E. Tiemann (CDU) traf exakt ein. Der scheidende Kreispräsident trat am Donnerstag in seinem Heimatort Kummerfeld als Bürgermeisterkandidat der CDU an und unterlag Amtsinhaberin Erika Koll (SPD) mit fünf gegenüber acht Stimmen. Auch Tiemanns zweite Vorhersage erwies sich als richtig: „Es steht schon fest, dass ich Erster Stellvertreter werde“. Die CDU stellt in der neuen Gemeindevertretung die stärkste Fraktion. Aber ihren fünf Mitgliedern stehen jeweils vier Vertreter der SPD und von „Unabhängige/Grüne“ entgegen.

Ellerau Der neue Bürgermeister der Gemeinde Ellerau heißt Ralf Martens. Der 61-jährige Unternehmer und Spitzenkandidat des Bürgervereins Ellerau (BVE) erzielte bei der Wahl während der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag ein Traumergebnis und blieb bei einer Enthaltung ohne Gegenstimme. Martens folgt Eckart Urban (SPD) nach, der sich aus Altersgründen aus der Politik zurückzieht.

Barmstedt Wer in Barmstedt und Umgebung wohnt und unter der Woche wenig Zeit zum Einkaufen hat, sollte sich den 24. Juni vormerken: Dann lädt der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt (HGB) zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ein. Zwischen 12 und 17 Uhr können die Besucher in den Geschäften in der Innenstadt nicht nur bummeln, sondern auch besondere Angebote nutzen. So werden mehrere Gastronomen Spezialitäten anbieten. Damit will der HGB auch für sein Kochbuch werben, für das jeder Interessierte sein Lieblingsrezept abgeben darf.

Uetersen Nach dem gewaltsamen Tod von Sissy und Manni, zwei Kaninchen, die seit rund sieben Jahren auf dem Gelände der Awo-Kita Lüttkamp in Tornesch gelebt haben, erfahren Mitarbeiter und Kinder viel Zuspruch. Zahlreiche Anrufe habe es gegeben, berichtet Leiterin Katrin Elsner. Viele wollten Kaninchen zur Verfügung stellen oder Spenden sammeln. Elsner freut sich sehr über das Engagement, die Kita wird jedoch keine neuen Tiere anschaffen, sondern sich auf die dort lebenden Meerschweinchen konzentrieren. Gestern wurde zudem ein Jubiläum gefeiert. Seit 25 Jahren besteht die Kita Lüttkamp.

Wedel Der Runde Tisch, der die Verursacherermittlung für Ätzschäden an Autos und Terrassendächern am Elbhochufer vorbereiten soll, ist komplett: Wie Bürgermeister Niels Schmidt mitteilte, haben Vattenfall als Kraftwerksbetreiber und das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) ihre Teilnahme zugesagt. Bedingung sei laut Schmidt allerdings, das ein ergebnisoffenes Verfahren gewählt wird. Unterdessen lässt die Kraftwerks-BI eine Beweislast-Umkehr juristisch prüfen. In diesem Fall müsste Vattenfall bei angezeigten Schäden beweisen, dass diese nicht vom Kraftwerksbetrieb kommen.

Schleswig-Holstein Kleiner Bär mit flinken Pfoten und unverwechselbarer Gesichtsmaske: Der Waschbär ist längst auch in Schleswig-Holstein heimisch geworden und die Population ist zuletzt sprunghaft angestiegen. Insbesondere in Lübeck scheinen sie ein zunehmendes Problem für die Menschen zu sein, sie dringen in Häuser ein, klettern an Dachrinnen entlang und hinterlassen kleine Kothaufen in Gärten. Der Allesfresser aus Nordamerika kam durch Pelzfarmen nach Deutschland und vermehrte sich schnell.