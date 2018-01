Region Pinneberg in Kürze : +++ Neues THW-Heim in Elmshorn +++ Kulturverein macht Quickborn schöner +++ Zurück zu G9 in Wedel +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

16. Januar 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn „Vieles haben wir schon herübergetragen, aber wir sind noch nicht fertig“, erklärt Edgar Konetzny. Er ist Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks (THW) Elmshorn und begleitet seit einem Jahr den Bau der neuen THW-Unterkunft. Ungefähr drei Jahre lang dauerte die Planungsphase für den etwa 1,3 Millionen teuren Bau. Im Januar 2017 konnte endlich der erste Spatenstich gemacht werden. Nun steht das Gebäude – ein Klinkerbau, wie Konetzny es sich gewünscht hat. „Da habe ich lange für gekämpft; das gehört einfach zu unserer Region“, findet der THW-Chef, der ansonsten vor allem für eine Maßgabe eintritt: „Wir wollen kein Schickimicki. Es muss langlebig sein, das ist uns wichtig.“

Quickborn Johannes Schneider, Vorsitzender des vor zwei Jahren gegründeten Quickborner Kulturvereins, hat ein positives Fazit der Arbeit in den vergangenen zwölf Monaten gezogen. Gleichzeitig kündigte er eine Ausweitung des Engagements an. Demnach planen die Mitglieder nach der Wildblumenwiese ein weiteres Projekt zur Verschönerung des Quickborner Stadtbildes durch die künstlerische Gestaltung von Stromverteilerkästen. Das kulturelle Jahr des Vereins beginnt bereits am kommenden Sonnabend auf dem Helenenhof.

Wedel Es ist offiziell: „Das Johann-Rist-Gymnasium kehrt definitiv zu G9 zurück.“ Das teilte Bertram Rohde, Schulleiter der Wedeler Bildungseinrichtung, am Montag shz.de mit. Damit hat sich das Gymnasium in der Rolandstadt nach „ausführlichen Diskussionen im Kollegium, in der Eltern- und in der Schülerschaft“ für das Abitur nach neun Jahren entschieden. Man wolle keine weitere Schulkonferenz abhalten, auf der ein Antrag für G8 beim Bildungsministerium Schleswig-Holstein eingereicht werde, betonte der Schulleiter.

Hemdingen Neue Ermittlungsergebnisse im Fall des tödlichen Unfalls auf der Hemdinger Chaussee zwischen Heede und Hemdingen: Laut eines Gutachters ist der Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fahrradfahrerin von der Autofahrerin nicht zu vermeiden gewesen. Das berichtete Sascha Schmidt, Stationsleiter der Barmstedter Polizei, am Montag. Am Sonntag, 7. Januar, war bei dem Unfall auf der Landesstraße 111 eine 85 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ums Leben gekommen.

Rellingen „Das ist eine Zumutung für alte Leute“, beklagt sich Willi Brand. Der 73-Jährige zeigt auf ein Schild der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) vor dem Containerstandort am Dahlienhof in Rellingen. „Sie befinden sich am Standplatz Dahlienhof. Dieser wurde aufgelöst. Die nächsten öffentlichen Container finden Sie an den Standplätzen Ellerbeker Weg oder Vogt-Schmidt-Straße“, lautet der Hinweis auf der Tafel. „Heute sollen die Container wegkommen“, erläutert Brand. Für ihn ein Unding. „Ich bin gerade 73 Jahre alt geworden und noch das Nesthäkchen. Wie sollen Anwohner, die kein Automehr fahren, denn ihr Papier entsorgen? Auf dem Rollator gestapelt?“, fragt Brand. Er hat sich bereits an Rellingens Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) gewandt, um den Standort zu erhalten. „Ein Rückruf steht noch aus“, so Brand.

Schenefeld Beim Neujahrsempfang der CDU in Schenefeld stand die junge Generation im Mittelpunkt der Gespräche. Es gelte, für die Awo-Kita einen neuen Betreiber zu finden, sagte Ortsvereinsvorsitzender Holm Becker. Ebenso bedeutsam sei die Sanierung der Schulen. Für die jüngsten Kita-Kinder soll die Situation verbessert werden. „Krippenplätze sind in Schenefeld Mangelware“, befand Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Rüpcke. Abhilfe schaffen sollen die überflüssigen Hortplätze in der Kommune.

Uetersen Die Hochfeldstraße ist über die Straßen Auf dem Flidd und Friedhofstraße sowie Schröders Tannen und zusätzlich über die Lesekampstraße an das innerörtliche Straßennetz angeschlossen. Seit 2014 wird sie ausgebaut. Nach wie vor ist kein Ende der Arbeiten in Sicht, die Verwaltung hat das bauausführende Unternehmen jetzt angemahnt, bis zum 31. Januar die Bauabnahme zu beantragen. Erst danach können gegebenenfalls weitere Mängel aufgenommen werden, die dann zu beheben sind. Mängel hat es an anderer Stelle bereits gegeben.

Hamburg Unter dem erwartet großen Andrang auf 20.000 neue Karten für die „Konzerte für Hamburg“ in der Hamburger Elbphilharmonie ist am Montag die Ticket-Homepage der Hamburger Opernhalle vorübergehend zusammengebrochen. Bis zum Mittag seien die Probleme jedoch behoben worden, sagte eine Elbphilharmonie-Sprecherin. Noch bis zum 16. Februar können Hamburger ihre Ticket-Bestellwünsche für die Veranstaltungen aufgeben. Voraussetzung für die Teilnahme am Bestellverfahren ist ein Wohnsitz in Hamburg und die Angabe der Postanschrift bei der Registrierung.

Schleswig-Holstein Die Angst vor Straftaten hat in Schleswig-Holstein leicht zugenommen. Der Anstieg entspreche aber nicht der tatsächlichen Entwicklung der Sicherheitslage, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Montag in Kiel bei der Vorstellung einer sogenannten Dunkelfeldstudie. „Es geht um Gefühle, Empfindungen und Meinungen.“ Der 100.000 Euro teuren Studie zufolge wuchsen von 2015 auf 2017 das allgemeine Unsicherheitsgefühl und die persönliche Risiko-Einschätzung.