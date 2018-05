Region Pinneberg in Kürze : +++ Neues Stadion für Elmshorn? +++ VfL Pinneberg hofft auf Kunstrasenplätze +++ Morgen ist Kommunalwahl +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. Mai 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Der Kunstrasenplatz kommt für den VfL Pinneberg immer näher. Der erste Förderantrag für das Projekt des Sportvereins ist bereits gestellt, nun muss die Politik noch Geld für die Planung bewilligen. Aufgrund des Sportentwicklungsplans der Stadt bekommt der Verein sogar zwei Kunstrasenplätze, einen für die Fußballer, der andere für die Hockeyabteilung.

Elmshorn Bekommt Elmshorn ein neues Stadion? Die Geschäftsführerin der Fighting Pirates fordert für die Footballer eine neue Spielstätte. Das Stadion soll aber viel mehr als ein Footballplatz sein, die Gedanken gehen in Richtung Multifunktionsarena. Als mögliche Standorte kommen Flächen am Ramskamp sowie an der Autobahn im der Bereich Werner-von-Siemens-Straße infrage. Der Verein will die Pläne mit Politik und Verwaltung vorantreiben.

Wedel Der Dichter und Maler Hermann Hesse steht im Zentrum einer neuen Ausstellung, die ab Sonntag, 13. Mai, im Wedeler Ernst-Barlach-Museum zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt ausführlich die literarische und bildkünstlerische Entwicklung Hesses und ist vom 13. Mai bis zum 25. November im Ernst Barlach Museum, Mühlenstraße 1, zu sehen. Das Haus öffnet montags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Tornesch Das Pharmazeutikunternehmen Medac möchte sich an seinem Standort im Gewerbegebiet in Tornesch-Oha vergrößern und einen weiteren Gebäudetrakt errichten. Dem zugehörigen Flächennutzungsplan sowie dem Bebauungsplan hat der Bauausschuss am Mittwochabend einstimmig zugestimmt. Medac plant, in dem Neubau Medikamente zu konfektionieren. Bislang gibt es Bereiche für Lagerung, Versand und Verwaltung. Das Pharmaunternehmen hat seinen Hauptsitz in Wedel und beschäftigt insgesamt mehr als 1000 Mitarbeiter.

Schenefeld Der Stadt fehlen 26 Kripenplätze: Kathrin Steinbügl, Fachdienstleiterin Soziales, hat die Schenefelder Politik über die Anmeldezahlen im Kita- und Krippenbereich informiert. Die Verwaltung hat für den Sommer 2018 insgesamt 126 Betreuungsscheine für Krippenkinder ausgestellt. Dem stehen 100 Plätze gegenüber. Etwas besser sieht es bei den Elementargruppen aus: Hier waren es 490 Betreuungsscheine. 464 Plätze stehen zur Verfügung. Jedoch fügte Steinbügl an, dass nicht jeder Betreuungsschein in einem Vertrag mit einer Kita endet.

Hamburg Vor dem vorläufigen Höhepunkt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gibt es eine neue Prognose: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Hamburger SV absteigt, liegt bei etwa 75 Prozent – rein rechnerisch. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest Jan-Peter Börnsen. Der Doktor der Physik hatte schon in der vergangenen Woche vom Computer berechnen lassen, ob die Hamburger das Wunder schaffen. Damals sprachen noch mehr als 80 Prozent für den direkten Abstieg.

Schleswig-Holstein Nächste Runde im politischen Kräftemessen: Morgen stehen in 1080 Gemeinden, den kreisfreien Städten sowie in den elf Kreisen des Landes die Wahl der Kommunalparlamente an. Die Wahl vor fünf Jahren hatte die CDU mit landesweit 38,9 Prozent klar gewonnen und damit zugleich das bundesweit beste Kommunalwahlergebnis der CDU seitdem errungen. Die SPD holte 29,8 Prozent, die Grünen 13,7 und die FDP 5,0 Prozent. Die AfD spielte damals noch keine Rolle. Die Wahlbeteiligung betrug damals gerade noch 46,7 Prozent. Deshalb rufen Politik, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und Kirchen dazu auf, das Wahlrecht auszuüben.