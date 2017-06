Region Pinneberg in Kürze : +++ Neues Spielmobil in Wedel +++ Roland Krügel kandidiert nicht mehr +++ Jobcenter in Elmshorn beschmiert +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Marciniak 1 von 1

Wedel Noch liegen im „Wespi“ – dem Spielmobil des Wedeler Kinder- und Jugendzentrums (KiJuZ) – eine Kabeltrommel und mehrere Werkzeuge herum. „Ich bin noch fleißig am bauen“, sagte Torsten Böttcher vom KiJuZ. Morgen ist dann die Einweihung des neuen Mobils, das den ehemaligen „Wespi“-Bauwagen, der vorher als Spielmobil diente, ablösen wird. Highlight am Wagen ist neben der Spielesammlung das Aussehen: „Wir haben gemeinsam mit Johann Lucht, einem Wedeler Sprayer, das Auto im Graffiti-Look gestaltet“, so Böttcher. Los geht die Feier mit Essen vom Grill und Getränken ab 15 Uhr auf dem Elbespielplatz am Strandbad.

Tornesch Auf die Frage, ob er bei der für den 8. Mai 2018 terminierten Bürgermeisterwahl wieder zur Verfügung stehen werde, hatte sich Amtsinhaber Roland Krügel (CDU), der seit 31 Jahren als Verwaltungschef die Geschicke der Kommune Tornesch leitet, bislang nicht definitiv geäußert. Doch nun ist es offiziell. Der 64-Jährige wird nicht noch einmal kandidieren. Das verkündete Roland Krügel in der Sitzung der Ratsversammlung am 27. Juni unter dem Tagesordnungspunkt Bericht des Bürgermeisters. „Ich habe mich entschlossen, nicht wieder zu kandidieren. Ich denke, es zu diesem Zeitpunkt bekannt zu geben, ist fair für alle Beteiligten. Denn es ist ein Jahr vor Ablauf meiner Amtszeit“, so die knappen Worte des Bürgermeisters. Wenn Krügel am 30. Juni 2018 sein Büro im Rathaus verlassen wird, dann war er genau 32 Jahre und vier Monate Tornescher Bürgermeister. Als jüngster hauptamtlicher Bürgermeister Schleswig-Holsteins hatte er mit 33 Jahren am 1. Februar 1986 in der damals noch Gemeinde Tornesch das Amt des Verwaltungsleiters übernommen.

Elmshorn In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte nationalsozialistische Symbole mit roter Farbe auf die Fassade und Fenster des Elmshorner Jobcenters gesprüht. Außerdem bewarfen die Täter in der Tatzeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, das Gebäude mit weißen Farbbeuteln. Der gesamte Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf mehr als tausend Euro. Die Itzehoer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 04821-6020 zu melden.

Uetersen Dieter Kaske, Vorsitzender der Fördergesellschaft „Rosenkinder“, teilt mit, dass sich der Verein am Rosenfest beteiligt. Insbesondere soll auf das Schicksal der Opfer des Monsuns hingewiesen werden, der den Inselstaat südlich des indischen Subkontinents im Mai heimgesucht hat. Etwa 200 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Zugunsten der Opfer werden Kunstwerke versteigert.

Hamburg Nach dem Nein der Behörden zum Hamburger Heiligengeistfeld als Ort der Abschlusskundgebung der G20-Großdemonstration setzen die Attac-Globalisierungsgegner auf das Bundesverfassungsgericht. „Wir werden bis zum Ende gehen, weil es überhaupt keinen gerechtfertigten und sachlichen Grund gibt, warum das Heiligengeistfeld nicht zur Verfügung gestellt werden sollte“, sagte Attac-Geschäftsführerin Stephanie Handtmann am Mittwoch. Gleiches gelte für die geplanten Camps.

Schleswig-Holstein Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der Flüchtling aus Libyen (17), der seit Sonntagnacht in der Müssener Badelagune vermisst wurde, ist tot. Polizeitaucher bargen die Leiche des Jugendlichen am Mittwochnachmittag aus dem mitten im Dorf in einer ehemaligen Kiesgrube angelegten Badesees. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Unter Federführung der Geesthachter Kripo hatte man versucht, den Verbleib des unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings zu klären.

