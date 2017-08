Region Pinneberg in Kürze : +++ Neues Onlineportal für Elmshorn +++ Unfallschwerpunkt in Wedel +++ Investition in Tornesch +++

vergrößern 1 von 1 Foto: David Ebener, dpa 1 von 1

Elmshorn Seit heute ist Elmshorns „City Online Guide“ in Betrieb. Auf der Internetseite von Stadt und Stadtmarketing gibt es unter anderem eine interaktive Karte der Innenstadt, auf der die 300 Geschäfte mit Öffnungszeiten, Adressen und anderen Informationen aufgeführt sind. Zusätzlich sind alle Leerstände verzeichnet und die aktuellen Baustellen vermerkt. Die Kosten von jährlich 20.000 Euro teilen sich Stadt und Stadtmarketing.

Wedel „Die ganze Bahnhofstraße ist ein Unfallschwerpunkt, aber die offizielle Definition ist wohl eine andere“, sagte Jürgen Lieske vom Allgemeine Deutschen Fahrradclub (ADFC) Wedel. Beim Themenabend legte er eine Übersicht mit allen Unfällen in Wedel vor. Außer der Bahnhofstraße waren vor allem die B431 und der Galgenberg auffällig – immer auf Schulwegen. „Wir haben eindeutig eine Risikogruppe: Kinder“, so Lieske.

Pinneberg In etwa 100.000 Euro investiert die Stadt Tornesch über den Sommer in ihre beiden Grundschulen. An der Fritz-Reuter-Schule (FRS) wird derzeit das Lehrerzimmer umgebaut. Der Raum erhält einen neuen Zugang und eine neue Küche. „Die alte hatte Jahrzehnte auf dem Buckel“, erläutert Joachim Hinz vom Bau- und Planungsamt der Stadt Tornesch. An der FRS wird zudem der Brandschutz ertüchtigt. Die entsprechenden Wände sind bereits eingezogen, im nächsten Schritt folgen nun die Schutztüren. „Im Brandfall schließen sie automatisch“, erläutert Hinz. Zeitgleich öffne sich ein Fenster. In den Räumen der ehemaligen Wilhelm-Busch-Schule werden Akustikdecken eingezogen. Auch die Sanierung der Pavillon-Klassen an der FRS, die samt Sanitärbereich unter anderem auch von der Volkshochschule genutzt werden, steht laut Hinz auf der Agenda der Verwaltung. Die Politik muss allerdings noch zustimmen. Auch einen Fahrstuhl soll die Reuter-Schule bekommen.

Quickborn Es ist einige Jahre her, dass die Quickborner Speeldeel mit Kindern und Jugendlichen ein eigenes Stück auf die Bühne gebracht hat. Doch jetzt ist es soweit. Am Sonntag, 3. September, führen 15 junge Schauspieltalente das Stück „Hilfe, die Olchis kommen“ vom Autor Erhart Dietl auf. Die Regie übernehmen Mirella Maaß und Peter Behn. Sie waren mit der Neugründung einer Jugendgruppe beauftragt worden.

Uetersen Das Interesse von Besitzern in altdeutscher Schrift geschriebener Briefe oder Dokumente, zu erfahren, was die Vorfahren zu Papier gebracht haben, ist groß. Fast alle 14 Tage haben in diesem Frühjahr und Sommer Elsa Plath und Ingrid Riewesell von der Arbeitsgruppe Klostertage Uetersen beim Entziffern der Handschriften geholfen. Jüngst wurde für eine Uetersener Familie ein Gesellenbrief von 1815 „übersetzt“.

Schenefeld Die Zukunft des Racket Center Sportwelt in Schenefeld ist unklar. Geschäftsführer Jan Timmermann sagte auf Anfrage, dass zunächst die Gespräche mit Versicherung und den Behörden abgewartet werden müssen. Medienberichte, nach denen er plane, die Sportwelt wieder aufzubauen, wollte er weder bestätigen noch dementieren. Dies hinge vom Verlauf der Gespräche mit der Versicherung ab.

Hamburg Hamburgs Polizei muss immer öfter zu Einsätzen an Fern-, S- oder U-Bahnhöfen und Bushaltestellen ausrücken, um gegen Gewalttäter, Diebe und andere Kriminelle vorzugehen. Das ist ein Ergebnis der Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU. Demnach ist von 2015 auf 2016 die Zahl der Polizeieinsätze an den Bahnhöfen in Hamburg um 2,5 Prozent auf 9694 und an den Busbahnhöfen um 3,1 Prozent auf 1693 gestiegen. Am häufigsten, 942 Mal, musste die Polizei vergangenes Jahr im Bereich des Hauptbahnhofs einschreiten. Besonders stark nahm die Zahl der nötigen Polizeieinsätze auch am S-Bahnhof Sternschanze zu. Dort stieg die Zahl von 97 im Jahr 2015 auf 166 Einsätze im Jahr 2016.

Schleswig-Holstein Die Gesellschaft „Supermärkte Nord“ will alle 163 Sky-Märkte bis Mitte 2019 zu Rewe-Märkten machen. Dafür werden Optik und Sortiment angepasst. Das Umflaggen beginnt Anfang 2018. Derzeit stellt der Einzelhandelskonzern das gesamte Sortiment nahezu vollständig auf das Rewe-Sortiment um. Dazu gehören auch die Eigenmarken wie „Rewe bio“, „Rewe Feine Welt“ und „Rewe Beste Wahl“, so Sabine Pfautsch, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Zu Einschränkungen in der Verfügbarkeit von Waren kommt es dabei nicht. Berichten von Kunden, es gebe Schwierigkeiten mit der Produktlieferung und teils leere Regale in Kieler Märkten, tritt das Unternehmen auch gegenüber den „Kieler Nachrichten“ entgegen. „Supermärkte Nord“, die für den Vertrieb der Sky-Märkte verantwortlich ist, teilt mit, es gebe keine Komplikationen bei der Erweiterung der Produktpalette.

von shz.de

erstellt am 16.Aug.2017 | 06:00 Uhr