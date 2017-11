Freiwillige Feuerwehr : Neues Löschfahrzeug für Appen

vergrößern 1 von 2 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 2

von Bastian Fröhlig

erstellt am 20.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Knapp sieben Jahre hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert. Im Jahr 2010 hatte die Freiwillige Feuerwehr Appen der Gemeinde erstmals signalisiert, dass das Löschfahrzeug (LF8) aus dem Jahr 1989 ersetzt werden muss, Sonnabend war es soweit. Das neue Löschgruppenfahrzeug LF10, das künftig den Funkrufnamen „Florian Pinneberg 15-47-01“ tragen wird, wurde offiziell in Dienst gestellt.

„Sie haben heute einen großen Beitrag für die Sicherheit der Gemeinde geleistet“, sagte Appens Wehrführer Gerhard Sonntag an die Gemeindevertreter gerichtet. „Es war lange der Wunsch der Feuerwehr nach einem neuen Fahrzeug. Ich freue mich, dass wir es heute übergeben können“, sagte Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak. Er dankte der Feuerwehr für ihre Hartnäckigkeit. Das habe die Gemeinde überzeugt die etwa 400.000 Euro zu investieren.

„Wir freuen uns über das neue LF10 für die Feuerwehr, für die Gemeinde“, sagte Sonntag. „Wir sind die Sicherheit für die Gemeinde.“ Die Anschaffung sei ein Schritt, um diese Sicherheit weiter zu erhöhen. „Das ist das Fahrzeug dafür, wir stellen die Mannschaft.“

„Es ist wirklich ein schickes Fahrzeug geworden“, sagte Kreiswehrführer Frank Homrich. „Die Mannschaft dahinter muss nun trainiert werden, denn sie erweckt das Fahrzeug zum Leben. Nur Technik bringt gar nichts.“ Das LF10 soll künftig für die Ausbildung der Einsatzabteilung, aber auch der Jugendfeuerwehr genutzt werden. „Das ist unser neuer Allrounder“, sagte Schriftführer und Pressewart Marco Vollmer über das 16 Tonnen schwere Gefährt. Dieses ist mit einem 1200 Liter Wasser fassendem Tank und einem 120 Liter Schaummitteltank ausgestattet.

Acht Feuerwehrleute plus Fahrer finden in der Kabine Platz. „Das Fahrzeug soll bei Bränden als Unterstützungsfahrzeug und bei technischen Hilfeleistungen genutzt werden“, so Vollmer. Vier Atemschutzgeräte, eine Wärmebildkamera, Kettensäge, Sperrwerkzeuge und vieles mehr gehört zur technischen Ausstattung.

„Das Fahrzeug ist der direkte Nachfolger unseres LF8, aber wesentlich größer“, sagte Sonntag. Daher sei ein C-Führerschein (ehemals Klasse 2) notwendig. „Es ist ein zusätzlicher Schutz, aber ich hoffe, dass wir auch genug Kameraden haben, die sich bereit erklären, die Ausbildung zu absolvieren und die Zeit zu investieren“, so Sonntag.

„Es ist ein besonderer Tag für die Feuerwehr Appen und die Menschen, die hier Leben“, sagte Pastor Frank Schüler, der das Fahrzeug segnete. Nach einem Gebet scherzte er: „Allen Menschen in der ganzen Welt soll geholfen werden. Das gilt natürlich auch für den Mittelpunkt der Welt: Appen.“