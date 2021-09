Voting des Tages : Neues Krankenhaus im Kreis Pinneberg: Welchen Standort würden Sie favorisieren?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. September 2021, 18:00 Uhr

Nachdem die Regio-Kliniken am Mittwoch (15. September) bekanntgegeben hatten, die Krankenhäuser in Elmshorn und Pinneberg zugunsten eines zentralen Standorts zu schließen, war schnell Tornesch in den Fokus geraten. Denn laut Regio-Geschäftsführer Gundolf Thurm soll das neue zentrale Haus zwischen Elmshorn und Pinneberg möglichst nah an der Autobahn 23 errichtet werden. Nach Informationen von shz.de soll Tornesch dabei eine Standort-Option sein.

Wir fragen deshalb:

Neues Krankenhaus im Kreis Pinneberg: Welchen Standort würden Sie favorisieren? Möglichst zentral und an der A23. In Pinneberg. In Wedel. In Elmshorn. Alles sollte so bleiben, wie es ist. zum Ergebnis

