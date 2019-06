Neues Konzept für den Friedhof

Baumgarten: Halstenbeks Verwaltung reagiert auf Nachfrage nach pflegearmen Gräbern / Infotag am Dienstag

von Dietmar Vogel

17. Juni 2019, 16:00 Uhr

Halstenbek | Die Gemeinde Halstenbek hat auf die weiter ansteigende Frage nach pflegearmen Gräbern reagiert. Als Konsequenz darauf wurde ein „Baumgarten“ eröffnet. Das teilte die Verwaltung um Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) mit.

Zunächst seien sechs heimische Jungbäume gepflanzt worden. Kreisrund um diese Bäume herum entstehen je zehn Doppelurnengräber, heißt es in dem Planungspapier. „Jeder Baumkreis mit einem Durchmesser von vier Metern ist mit Pinienrinde aufgefüllt, auf die Grabmale in Form von Kissensteinen abgelegt werden“, beschreiben Friedhofsverwalterin Susanne Ludewig und Rodion Wohlleben, zuständig für Natur- und Umweltschutz in der Gemeinde, die Anlage.

Vorteil: Eine Pflege der Gräber durch Angehörige ist nicht nötig, alle anfallenden Arbeiten werden durch das Friedhofspersonal ausgeführt. Für Angehörige gibt es die Chance, bepflanzte Schalen und Vasen an der Grabstätte abzustellen. „Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Gräber auch dann einen würdevollen Anblick bieten, wenn Angehörige für die Pflege nicht aufkommen möchten oder können“, betont Ludewig.



Verwandte wohnen oft nicht mehr im Ort





Die Friedhofschefin berichtet weiter, dass die Pflege eines Grabes oft ein Problem darstellt. Nachfolgende Generationen Verstorbener wohnten oft nicht mehr im Ort. Oder Angehörige seien in einem Alter, in dem manchmal die Kraft für den Gang zum Friedhof fehlen kann. Auch der Gesundheitszustand der Angehörigen oder eine starke berufliche Einbindung könne einer regelmäßigen Grabpflege im Weg stehen.

Häufig fällt die Wahl dann auf ein anonymes Grab in Rasenlage. Viele Angehörige merken aber mit der Zeit, dass ihnen bei einem anonymen Grab die Kennzeichnung fehlt und die Möglichkeit, eine Blume direkt ans Grab zu legen. Was also tun? In Halstenbek bietet der Baumgarten nun eine attraktive Alternative. Unterstützt wurde die Maßnahme durch Wohlleben, der sich besonders über die Anpflanzung der heimischen Bäume freut.

Wer sich über die Grabmöglichkeiten und Friedhofsgebühren des Halstenbeker Friedhofes informieren möchte, kann sich mit der Friedhofsverwalterin unter der Telefonnummer (0 41 01) 49 12 11 in Verbindung setzen oder zu den Sprechzeiten im Büro direkt am Friedhof vorbeikommen.

Ludewig und Wohlleben haben auch noch ein weiteres, gemeinsames Projekt auf dem Halstenbeker Friedhof. Mit Beginn des Sommers ist die bereits letztes Jahr angelegte Wildblumenwiese des Friedhofes hochgewachsen. Eine vielfältige Blütenpracht ist entstanden. Die Wildblumenwiese, insgesamt etwa 165 Quadratmeter, wurde von den Friedhofsgärtnern auf einem Rasenabschnitt, auf dem keine Gräber untergebracht sind, angelegt, um weitere insektenfreundliche Standorte in der Gemeinde zu schaffen.

Bereits 2017 wurden zwei kleinere Insektenhotels auf dem Friedhof aufgehängt, um die Bienen- und Insektenfreundlichkeit des Halstenbeker Friedhofs weiter zu unterstützen. Noch in diesem Jahr soll auf der Wildblumenwiese ein großes Insektenhotel aufgestellt werden, um insgesamt noch mehr Angebote für Wildbienen zu schaffen.

Kein Einzelfall mehr: Die Gemeinde hatte schon 2016 zu diesem Thema auf sich aufmerksam gemacht, als sie den dritten Platz bei dem Wettbewerb zur „Bienenfreundlichsten Kommune Schleswig-Holsteins“ errang. Die auf dem Friedhof aufgestellten Bienenkästen von ortsansässigen Imkern hatten unter anderem den Ausschlag für diese gute Platzierung gegeben.

Am Dienstag, 18. Juni, besteht ab 11 Uhr die Möglichkeit, auf dem Friedhof den Baumgarten sowie die Wildblumenwiese zu besichtigen. Die Verwaltung ist vor Ort und steht für Fragen zur Verfügung.