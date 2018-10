Neuer Vorstand bei den Grünen in Tornesch

von René Erdbrügger

02. Oktober 2018, 14:00 Uhr

Die Tornescher Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. Die erst seit kurzem bei den Grünen engagierten Mitglieder Jan-Niklas Sothmann, Monika Thiel, Silke Maaß und Jens Niederhausen gehören ihm an und wollen mit neuen Ideen die Ziele der langjährigen Verfechter grüner Politik in Tornesch fortführen. Die Grünen konnten zuletzt einen starken Mitgliederzuwachs verzeichnen. Seit dieser Wahlperiode mischt die Partei auch wieder im Rat mit. Was der neue Vorstand alles plant, wie die Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft gelingen soll: Seite 4