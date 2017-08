Neuer Standort für Rellinger DRK

vergrößern 1 von 3 Foto: pt 1 von 3

Qigong im Sitzen, Mittagstisch, Literaturkreis, Internetcafé und Computertreff, plattdeutscher Stammtisch, Tanzkreis, Malgruppe, Offenes Singen, Selbsthilfegruppe für Suchtkranke und Angehörige, Gesprächskreis für Menschen mit Muskelerkrankungen, Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen. Und so weiter. Und so weiter. Die DRK-Begegnungsstätte Rellingen im Appelkamp 8 ist eine Institution. Seit dem Jahr 1995. Doch der Standort der Einrichtung steht auf der Kippe: Die Mitglieder des Rellinger Ausschusses für Senioren, Soziales und Kultur wollen am Dienstag, 29. August, ab 19 Uhr im Rathaus über eine Verlagerung in Richtung Ellerbeker Weg beraten.

Der Beschlussvorschlag lautet: „Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Grundsatzbeschluss zu fassen, die sozialen Einrichtungen des DRK am Appelkamp unter neuem Konzept in das geplante Neubaugebiet ‚Seniorenwohnen am Ellerbeker Weg‘ zu integrieren.“

Ellerbeker Weg: Da rückt das geplante Neubaugebiet für etwa 100 Wohnungen für ältere Bürger in den Fokus. Der Investor ist die Elmshorner Firma Semmelhaack. Aus Sicht der Gemeinde Rellingen soll die Gelegenheit beim Schopfe gegriffen werden, parallel eine „finanzierbare Qualitätsverbesserung und Angebotsausweitung“ zu realisieren.



225 300 Euro freiwillige Leistung in 2016

Es geht schließlich um Geld, das die Kommune seit Jahren als freiwillige Leistung in vier soziale Einrichtungen des DRK in gemeindeeigenen Räumen am Appelkamp steckt: für die Sozialstation, Begegnungsstätte, Tagespflege und den Fahrdienst. 225 300 Euro im Jahr 2016. Es geht um mehr als 50 ehrenamtlich Tätige, die den hohen Bedarf an vielfältigen Angeboten organisieren. Zahlen und Fakten, die aus Sicht des DRK der Politik sowie der Verwaltung eine „konzeptionelle und räumliche Veränderung“ zur Optimierung der steigenden Bedarfe möglich machen soll.

Die Verantwortlichen im DRK um Kreisgeschäftsführer Reinhold Kinle (kleines Foto) sind aktiv mit im Boot. Die Einrichtung schlägt eine Ausweitung des Raumangebots von etwa 400 auf 630 Quadratmetern vor. Etwa 450 Quadratmeter Grundfläche im Erdgeschoss würden für die Tagespflege und Teile der Begegnungsstätte benutzt werden. Der Gruppenbereich würde mit 260, die Verwaltung/Beratung mit 109 sowie der Pflegebereich mit 261 Quadratmetern zu Buche schlagen. Weitere Gruppenräume für die Begegnungsstätte könnten im ersten Obergeschoss über einen Aufzug angebunden werden. Kinle blickt in die Zukunft: „Das Gebäude am Appelkamp ist eine schöne Einrichtung, die seit 22 Jahren angenommen wird. Doch am Ellerbeker Weg hätten wir gute Entwicklungschancen, um uns für die Herausforderungen der Zukunft aufstellen zu können.“

Die Argumente, sich vom Appelkamp zu trennen, haben Gewicht: fehlende räumliche Ressourcen, fehlendes Außengelände und Platz im Gebäude, um dem Bewegungsdrang von Menschen mit Demenzerkrankungen Raum bieten zu können. Dazu eine wachsende Anzahl von Senioren, die aufgrund einer beginnenden Demenz eine Unterstützung benötigen. Es geht auch um einen steigenden Bedarf nach einer medizinischen Unterstützung im Bereich der Begegnungsstätte: Die Argumente für einen Umzug in einen Neubau liegen auf dem Tisch und dürften die Politiker überzeugen.

Während der Sitzung in der kommenden Woche stehen noch zusätzlich folgende Themen auf der Tagesordnung: der Bericht über Flüchtlinge und Obdachlose, der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses in 2018 für den Freundeskreis Rellingen „Selbsthilfeorganisation für Suchtkranke“, die Anträge der Grünen zur Ermittlung des Bedarfs an zu errichtendem gefördertem Wohnungsbau sowie die Befragung Rellinger Senioren im Hinblick auf Wohnungen für ältere Menschen. Zu guter Letzt wird der Haushalt 2018 beraten.

von Dietmar Vogel

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr