Voting des Tages : Neuer S-Bahn-City-Tunnel in Hamburg – was halten Sie davon?

04. März 2020, 18:00 Uhr

Bis 2030 will die Bundesregierung mehr Menschen auf die Schiene bringen – auch am Knotenpunkt Hamburg, der schon jetzt voll ausgelastet ist. Ein neuer City-Tunnel könnte helfen: Er soll nach derzeitigen Planungen auf einer Strecke von etwa 5,5 Kilometern mit drei neuen Bahnhöfen den Hauptbahnhof mit dem geplanten neuen Fernbahnhof Altona am Diebsteich verbinden.

Durch die Verlagerung des S-Bahn-Verkehrs unter die Erde würden zusätzliche Gleiskapazitäten auf der sogenannten Verbindungsbahn – der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Altona über Dammtor – frei. Geplante Kosten: 650 Millionen Euro.

Wir fragen daher heute:

Neuer S-Bahn-City-Tunnel in Hamburg – was halten Sie davon? Das ist eine gute Idee. So könnte die Verbindungsbahn entlastet werden. Die Idee ist gut, das Projekt aber zu teuer. Es muss eine andere Lösung gefunden werden. Investitionen dieser Art ins S-Bahn-Netz sind nicht notwendig. zum Ergebnis

