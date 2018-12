Region Pinneberg in Kürze : +++ Neuer Radweg zwischen Pinneberg und Halstenbek +++ Wedeler TSV sucht Vorstand +++ Unternehmer pessimistischer +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

18. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Für mehr Sicherheit: Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) und Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) haben gestern die Fahrradstraße Thesdorfer Weg eröffnet. Sie ist auf Halstenbeker als auch auf Pinneberger Seite für den Kfz-Verkehr gesperrt. Anliege haben frei. Es gilt Tempo 30.

Wedel Der Wedeler Turn- und Sportverein (WTSV) braucht ab April einen neuen geschäftsführenden Vorstand. Sven Behrendt, Leiter Finanzen des WTSV, und der stellvertretende Vorsitzende Lars Winckelmann werden bei der Mitgliederversammlung am 30. März nicht mehr kandidieren. Zudem verkündete der Vorsitzende Matthias Dugaro, sein Amt niederzulegen.

Kreis Pinneberg Es gibt erste Anzeichen, dass die Konjunktur sich 2019 abschwächen wird. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Unternehmensverband Unterelbe Westküste (UVUW) unter seinen Mitgliedern durchgeführt hat. Die wirtschaftliche Entwicklung in der zweiten Hälfte dieses Jahres haben 94 Prozent der im Kreis Pinneberg befragten Unternehmen als gleich bewertet.

Elmshorn In der Krückaustadt können sich Paare künftig auch in historischem Ambiente das Ja-Wort geben: Ob im Salon, Garten oder den Räumen Pesel und Döns – das Gesellschaftshaus Mercator bietet für den festlichen Akt die besten Voraussetzungen. Das erste Paar hat sich bereits getraut.

Bönningstedt Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bönningstedt sind vergangenen Freitag zweimal zu Einsätzen ausgerückt. Wie Wehrführer Stefan Birke nun mitteilte, hatte gegen 10.51 Uhr eine nicht mobile Person den Notruf gewählt. „Eine Tätigkeit durch die Feuerwehr war nicht erforderlich“, berichtete er. Gegen 22.03 Uhr dann erneuter Alarm: In einem in zweiter Reihe stehenden Einfamilienhaus in der Straße Op’n Barg musste eine Person mit Hilfe der Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss gerettet werden.

Schenefeld Die Gefahren des Internets standen im Mittelpunkt einer Aktionswoche an derGemeinschaftsschule Schenefeld. Die Beratungsstelle Wendepunkt leitet das Pilotprojekt.

Hamburg Knapp anderthalb Jahre nach dem G20-Gipfel in Hamburg haben die Zerstörungen und Brandstiftungen an der Elbchaussee ein erstes juristisches Nachspiel. Im Zusammenhang mit dem gewalttätigen Aufmarsch vom 7. Juli 2017 müssen sich fünf junge Männer vor einer Strafkammer am Landgericht verantworten. Unter den Angeklagten sind vier junge Männer aus dem Raum Frankfurt/Offenbach (Hessen) im Alter von 24, 22 und 18 Jahren sowie ein 23-jähriger Franzose.

Schleswig-Holstein Die in Schleswig-Holstein ausgebaute Autobahn 7 wird heute offiziell freigegeben. Zu der feierlichen Zeremonie kommen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), nach Nützen im Kreis Segeberg. Zwischen Hamburg und dem Bordesholmer Dreieck rollt der Verkehr dann auf gut 60 Kilometern in beiden Richtungen auf drei Spuren; es fehlt nur noch ein kleiner Abschnitt von drei Kilometern bei Neumünster, der noch bis zum Frühjahr eine Baustelle bleiben soll.