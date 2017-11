Neuer Pritschenwagen für Bauhof in Borstel-Hohenraden

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Gemeindearbeiter der Gemeinde Borstel-Hohenraden können sich auf einen Pritschenwagen freuen. Der Bauausschuss sprach am Dienstag, 21. November, eine Empfehlung aus, zusätzliche Mittel für den Pritschenwagen bereitzustellen. Demnach werden 20.000 Euro für die Anschaffung eines Gebrauchtwagens benötigt.

Bereits im Haushalt 2017 wurden für die Anschaffung 15 000 Euro eingeplant, die jedoch noch mit einem Sperrvermerk versehen sind. Dieser soll bei der Gemeindeversammlung am 14. Dezember aufgehoben werden. Aufgrund der aktuellen Angebotslage sollen zudem noch 5000 Euro mehr bereitgestellt werden. Von der Notwendigkeit eines Pritschenwagens waren alle Mitglieder des Ausschusses überzeugt. „Der Bauhof braucht so ein Fahrzeug“, sagte Sven Jehne (CDU). Zudem sprachen sich die Mitglieder des Ausschusses dafür aus, dass der Pritschenwagen ein Gebrauchtwagen sein sollte. Alternativ stand auch die Anschaffung eines Leasing-Modells oder eines elektromobilen Pritschenwagens zur Diskussion. Die elektromobile Lösung wurde aber vom Ausschuss ausgeschlossen. „Allein aus Kostengründen ist ein Elektrofahrzeug keine Alternative“, sagte Josef Clekovic (SPD). Ein Antrag auf eine Bezuschussung durch Fördergelder des Bundes kam nicht in Frage, da eine Förderung durch das Bundesverkehrsministerium erst ab fünf Fahrzeugen möglich gewesen wäre. Harm Kähler von den Freien Wählern sprach sich zunächst für das Leasing-Modell aus und begründete dies mit guten persönlichen Erfahrungen. Der Ausschussvorsitzende Norbert Landahl von Kalben (Foto) (SPD) betonte jedoch, dass ein Pritschenfahrzeug bei Bauhoftätigkeiten deutlich mehr beansprucht wird als ein Privatauto und deshalb beim Leasing-Modell erhebliche Summen durch Beulen oder Schäden entstehen würden. Der Bauausschuss sprach sich zudem dafür aus, dass die Gemeindearbeiter, die den Wagen benutzen, in die Auswahl der Angebote mit eingebunden werden.