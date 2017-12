Hasloh : Neuer Bolzplatz für die Gemeinde

vergrößern 1 von 2 Foto: Natascha Thölen 1 von 2

von Natascha Thölen

erstellt am 06.Dez.2017 | 14:20 Uhr

Hasloh | „Ich freue mich riesig, dass es dazu gekommen ist. Toll, dass der Schulverein die Initiative ergriffen hat und toll, dass sich so viele großzügige Spender daran beteiligt haben“, sagte Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) anlässlich der offiziellen Einweihung des neuen Hasloher Bolzplatzes. Bereits vor rund einer Woche rückten Lutz Patzer, Projektleiter des Hamburger Flughafens, mit seinem Team vom Tiefbau und schwerem Gerät in der Gemeinde an, um die neuen Tore mit Betonfundamenten fest im Boden zu verankern.

Die Unterstützung von „HAM hilft - Mitarbeiter engagieren sich für soziale Projekte“ des Flughafens war nur eines der Hilfsangebote, die Andreas Kalkovski und Kerstin Rabenstein für ihr Vorhaben für die Hasloher Jugend gewinnen konnten. Der erste Vorsitzende und die Kassenwartin des Schulvereins der Peter-Lunding-Schule handelten an einem Punkt, der vielen Bürgern der Gemeinde, insbesondere Familien, am Herzen lag. Nach dem Bau der evangelischen Kindertagesstätte fiel der ehemalige Sport- und Bolzplatz an der Stelle ersatzlos weg.

„Den Kindern fehlte damit die Möglichkeit, frei zu spielen“, sagte Kalkovski. „Die Folge waren oft halsbrecherische Kletteraktionen, um auf den abgesperrten Fußballplatz des Turn- und Sportvereins Hasloh (TuS) zu gelangen“, führte der engagierte Schulvereinsvorsitzende und Vater zweier Fußballkinder weiter aus.

Gegenüber unserer Zeitung erklärte Kalkovski, dass es dem TuS dabei nicht um Verbote, sondern vielmehr um Haftungsfragen gehe. Denn auf dem Grundstück befinden sich frei bewegliche Tore, und mit einem solchen kam es in Hamburg vor einigen Jahren zu einem tragischen Unfall mit Todesfolge.

Dank der Initiative des Schulvereins haben die Kletteraktionen nun ein Ende. Die Vorstandsmitglieder legten bei der Anschaffung besonderen Wert auf Qualität. Die Tore sollten einerseits sicher und andererseits durch den Stahl im Inneren robust genug gegen Vandalismus sein.

Sogar bei den Ballfangzäunen, die es bis jetzt allerdings lediglich hinter den Toren gibt, entschied sich der Schulverein dem benachbarten Wohngebiet zuliebe, für eine hochwertige, gefederte und damit lärmgedämmte Variante. Heiko Rabenstein freute sich über die Ergänzung zu den Sportplätzen. Der engagierte Vater und selbst Fußballer im TuS geht davon aus, dass der neue Bolzplatz ein beliebter Treffpunkt der Jugend wird.

Rabenstein und Kalkovski wollen sich als Schulverein für alle Kinder und Jugendlichen in Hasloh einsetzen. Sowohl die Offene Ganztagsschule (OGTS) als auch Jugendraum (JuRa) und Ferienbetreuung können den Bolzplatz für ihre Angebote nutzen. „Die Kinder und Erzieher der Kita nebenan beobachteten auch schon mit leuchtenden Augen, als die Tore aufgestellt wurden“, sagte Kalkovski lachend. Und Rabenstein fügte hinzu: „Selten, dass sich solch eine breite Mehrheit für ein Projekt eingesetzt hat.“

Allen voran hatte der Schulverein selbst einen großen finanziellen Anteil am Projekt „Neuer Bolzplatz“, das mit Toren und bisher aufgebauten Zaunelementen rund 8500 Euro kostete. Weiterhin halfen die Hasloher SPD- und CDU-Fraktionen mit Spenden, Erlöse aus der 50-Jahr-Feier des TuS, Restbeträge aus den Mannschaftskassen der D-Jugend und C-Juniorinnen, die ihren Spielbetrieb eingestellt haben sowie ein Restbetrag des Schulkinderbetreuungsvereins (SKBV), der wegen der Umwandlung in die OGTS aufgelöst wurde.

Schließlich gab es Unterstützung seitens der Gemeinde durch die Bereitstellung des Grundstückes und Herrichtung seitens des Bauhofes. Kurz gesagt, ein Bolzplatz von Haslohern für Hasloher.

Ein Aufruf der Initiatoren bleibt: „Wir möchten die Ballfangzäune noch erweitern. Am liebsten würden wir den Bolzplatz komplett einzäunen. Dafür benötigen wir allerdings noch ungefähr 6.000 Euro“, erläuterte Kassenwartin Rabenstein. Spenden nimmt der Schulverein entgegen.